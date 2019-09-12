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12 сен 2019

Дни Mitsubishi Pajero сочтены

Дни Mitsubishi Pajero сочтены
Автор фото: фирма-производитель

Этот автомобиль является настоящим долгожителем и, в своём роде, последним из могикан. Однако, легендам тоже приходит пора уходить на покой, на что намекнул один из топ-менеджеров марки

В беседе с австралийским изданием CarAdvice, глобальный операционный директор Mitsubishi Motors Ашвани Гупта заявил, что нишу, которую вскоре может освободить Pajero, скорее всего, займет новый большой семиместный кроссовер. Также топ-менеджер заявил, что Паджеро является специфической и нишевой моделью, а компания Mitsubishi, как и многие другие производители, намерена инвестировать средства в более популярные сегменты автомобильного рынка.

К слову, на прямой вопрос стоит ли ждать нового поколения Pajero, Гупта ответил, что об этом пока говорить рано. При этом он напомнил, что Mitsubishi и Nissan в настоящее время работают над созданием некой новой платформы, которая в будущем станет основой сразу для нескольких новинок в сегментах С и D. Есть все основания предполагать, что на ней будет построен, например, новый Outlander.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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