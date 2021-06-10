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О Mitsubishi Pajero Sport

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Мицубиши Паджеро Спорт

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Mitsubishi Pajero Sport (2020) вид спередиMitsubishi Pajero Sport (2020) вид сзадиMitsubishi Pajero Sport (2020) вид спереди сбокуMitsubishi Pajero Sport (2020) вид сзадиMitsubishi Pajero Sport (2020) боковое зеркалоMitsubishi Pajero Sport (2020) задний фонарь
Mitsubishi Pajero Sport (2020) задний диван
Сзади, в целом, просторно, но вот потолок, как и спереди – нависает. Пространства для ног хватает, есть возможность регулировки положения спинки кресла, присутствует подлокотник с подстаканниками…
Mitsubishi Pajero Sport (2020) задний диван
…однако стоит он неровно, опирается передней частью на подушку сиденья, отчего ощутимо завален «горизонт» подстаканников, но конструкция устроена таким образом, что фиксации это не мешает
Mitsubishi Pajero Sport (2020) передние кресла
К рабочему месту водителя претензий немного. Посадка хорошая, обзорность вперед в порядке. Немного давит крыша, но макушки она при этом не касается. Телефон можно пристроить в подстаканник
Mitsubishi Pajero Sport (2020) селектором КПП
За селектором КПП клавиша электромеханического ручника и шайба выбора режимов работы полноприводной трансмиссии
Mitsubishi Pajero Sport (2020) бардачок
Бардачок средних размеров изнутри отделан голой блестящей пластмассой – кондово!
Mitsubishi Pajero Sport (2020) дверная панель
Емкости в дверных панелях довольно-таки узкие
Mitsubishi Pajero Sport (2020) передние кресла
Передние кресла удобны, комфортабельны, имеют базовые электрорегулировки и подогрев. Тело не устает, сидеть удобно
Mitsubishi Pajero Sport (2020) салон
Симпатичный салон полностью выполнен из жесткого пластика, с имитацией упругой фактуры. Мягко в этой машине лишь там, где она отделана кожаным или имитирующим кожу материалом
Mitsubishi Pajero Sport (2020) дверная панель
Автоматический стеклоподъемник положен только водителю!
Mitsubishi Pajero Sport (2020) клавиши
Слева от руля на передней панели регулировка зеркал, клавиша пуска двигателя и систем контроля расстояния до впередиидущего автомобиля, парктроника и ESP
Mitsubishi Pajero Sport (2020) руль
На руле управление магнитолой и активным круиз-контролем
Mitsubishi Pajero Sport (2020) руль
Можно вообразить себя пилотом Формулы-1 и переключать передачи удобными подрулевыми лепестками. Ручной режим коробки передач тут самый что ни на есть честный
Mitsubishi Pajero Sport (2020) монитор
Возможности мультимедийной системы по современным меркам небогатые. Монитор в солнечную погоду жутко бликует и плохо читается
Mitsubishi Pajero Sport (2020) приборная панель
Традиционная не цифровая приборная панель хорошо читается. Между циферблатами располагается экранчик трип-компьютера
Mitsubishi Pajero Sport (2020) клавиши
Видимо на складе Митсубиси еще с 90-х годов никак не закончатся эти клавиши включения подогрева кресел… Рядом уже более современная кнопка блокировки заднего межколесного дифференциала
Mitsubishi Pajero Sport (2020) ниша
Подлокотник изнутри тоже почти не отделан, лишь на пол постелили кусочек ворсистого материала
Mitsubishi Pajero Sport (2020) выбор режимов движения
Блок управления полным приводом. Здесь же можно адаптировать работу полного привода под особенности дорожного покрытия (правая клавиша) либо включить режим помощи при спуске с горы
Mitsubishi Pajero Sport (2020) прикуриватель и два USB-слота
Для сидящих сзади – прикуриватель и два USB-слота для подзарядки телефонов
Mitsubishi Pajero Sport (2020) передняя стойка
Дополнительные ручки, чтобы покрепче ухватиться на бездорожье или удобнее выбраться из авто есть на всех передних и средних стойках автомобиля
Mitsubishi Pajero Sport (2020) запасное колесо
Запаска прижата к полу и находится гораздо выше нижней точки заднего моста
Mitsubishi Pajero Sport (2020) моторный отсек
Капот здесь надо подпирать прутком, подпоров не предусмотрено
Mitsubishi Pajero Sport (2020) защита моторного отсека
Моторный отсек снизу прикрыт мощной металлической защитой

Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения дебютировал в 2015-м. Спустя год автомобиль добрался до России, где еще немногим позже получил прописку и штамп в паспорте. Японцы наладили сборочное производство внедорожника на заводе под Калугой. На тесте Motorpage побывал автомобиль 2020 года выпуска с турбо-дизельным двигателем объемом 2,4-литра и «автоматом» в топовой комплектации Ultimate. На машины с таким мотором приходится львиная доля спроса, ведь версия с трехлитровым V6 дороже и не может похвастать топливной экономичностью.

Что ж, всегда интересно иметь дела с честным профильным транспортным средством. И сегодня наш профиль – плохие дороги. Для того чтобы правильно  понять особенности этого внедорожника, надо помнить, что корни его довольно-таки утилитарны. Pajero Sport  построен на базе пикапа L200. Отсюда вытянутый продолговатый силуэт и своеобразная форма салона.

Много копий было сломано на тему внешнего вида этого автомобиля. Надо признать его довольно-таки стремительным, в нем читаются гены тех самых легендарных раллийных Паджеро, с огромными арками, большими пухлыми колесами. Что касается стилистики, то, учитывая место рождения машины, все логично. Восточный дизайн, с обилием хрома, утрированной стремительностью линий, нарочито прищуренным взглядом зауженных фар. А вот вид сзади с фонарями замысловатой формы – на любителя, иначе и не скажешь. Впрочем, рестайлинговая версия в этом плане получилась чуть более гармоничной.

Облик немного приукрашен корпусами зеркал заднего вида «под хром», массивной хромированной перемычкой на пятой двери, закрученным дизайном двухцветных 18-дюймовых колесных дисков. В целом внешность назначению и происхождению автомобиля полностью соответствует.
Обращает на себя внимание внушительный клиренс в 218 мм, колеса с высоким профилем размерностью 265/60 R18, короткие задние брызговики, высокие пороги, задранный задний свес. Внедорожная подготовка считывается визуально. Заглядываем под передний бампер – там красуется мощная защита днища из листового металла, под задним бампером таится полноразмерная запаска.

Автомобиль оснащен бесключевым доступом, и для того, чтобы двери разблокировались, надо нажать на резиновую кнопку дверной ручки. Гулко ударив центральным замком, Паджеро пускает внутрь.

Порожек для меня при росте под 190 см при посадке и высадке бесполезен, а во втором случае еще и неудобен, так как приходится вытягивать ногу, чтобы не запачкать брюки. Причем такие же впечатления и у пассажира среднего роста.

Салон внедорожника вытянутый, но узкий, а еще потолок довольно-таки низкий. В обивке потолка даже сделаны ниши, чтобы выиграть немного пространства. Тем не менее, регулировок кресла (электрических) оказывается полностью достаточно для комфортной посадки за рулем. Диапазоны настроек рулевого колеса по вылету и высоте также исчерпывающие. В общем, несмотря на компактный салон, сидеть за рулем удобно. Правая нога водителя и левая пассажира упираются в широкий центральный тоннель, на котором в месте контакта предусмотрены мягкие сегменты, а в самой консоли выемки под телефон.

Обзорность вперед вопросов не вызывает, даже несмотря на то, что в передних стойках наличествуют ручки. А вот когда сдаешь назад, очень кстати приходится парктроник и система камер кругового обзора, картинка с которых выводится на центральный дисплей.

Дизайн интерьера в целом гармонирует с внешностью, стилистика тут примерно такая же. Что касается отделочных материалов, то здесь повсеместно использован жесткий и гулкий пластик, но фактуры у него неплохие, качество сборки интерьера хорошее (это касается и зазоров и отсутствия «сверчков»). В целом, как и с внешностью, все выполнено просто, но добротно, в своем стиле и без лишних претензий.

Звукоизоляция салона на хорошем уровне, единственное, что досаждает, это шумный и вибронагруженный на холостых оборотах мотор. Тут придется смириться с тарахтением и меняющимися в реальном времени шумами. С началом движения такая проблема исчезает, мотор работает с приятным звуком, лишним звуковым давлением совсем не досаждает.

Кнопка запуска двигателя тут находится слева, как у Porsche! Но нащупывать ее за рулем и подрулевым переключателем не очень удобно. Обращают на себя внимание и допотопные черные клавиши включения подогрева передних сидений в нижней части центральной консоли, особенно на фоне современного селектора КПП и переключателя режимов работы трансмиссии.

Еще напрягает бликующий и недостаточно яркий в солнечный день центральный дисплей с сенсорным исполнением. Днем выводишь яркость на максимум, и все равно недостаточно. А ночью слишком ярко. А регулировка яркости панели приборов своя. Это неудобно. Просто выключить монитор, оставив работать, скажем, радио нельзя, отключается вся система. Навигации нет, но в качестве компенсации предусмотрена возможностью подключения телефона по протоколам Android Auto и Apple CarPlay.

Сажусь сам за собой сзади. Тут претензия все та же – низкий потолок. В остальном места достаточно, площадки для ног хорошего размера, тоннель не очень высокий. Все-таки, колесная база в 2800 мм – не самых плохой показатель. А ведь эта машина бывает еще и трехрядной. Но не в случае с российским рынком. От третьего ряда тут только «атавизмы» в виде сопел обдува в потолке и подстаканников на колесных арках.

Зато багажник – ого-го! Огромный. И цифры, и собственные ощущения это подтверждают. Система трансформации полуавтоматическая. Кресла второго ряда полностью складываются сами, стоит потянуть за рычажок в спинке (а вот раскладывать их обратно надо уже с усилием). После чего открывается огромный отсек объемом 1850 литров! Пол багажника немного скатывается от задней части к сидениям первого ряда, что лучше фиксирует уложенный груз. Проверено лично. В общем, с точки зрения грузовой вместительности Pajero Sport - молодец. Не зря же в прошлой жизни был пикапом.

Рамный внедорожник снабжен независимой передней подвеской на двойных поперечных рычагах, а сзади – зависимая схема. 181-сильный турбо-дизель работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Система полного привода – хорошо известный Super Select II. Он управляется красивой шайбой на центральном тоннеле. По умолчанию автомобиль заднеприводный (в нем, кстати, по лету проводишь 99 процентов времени), а если хочется больше уверенности на скользких покрытиях, можно включить привод на четыре колеса со свободным межосевым дифференциалов. В зависимости от задач, далее есть возможность задействовать блокировку, следующей вариант – включение понижающего ряда в трансмисии. Если возникают препятствия вроде диагонального вывешивания, то самое время заблокировать задний межколесный дифференциал, и пока есть сцепление у покрышек, автомобиль будет непоколебимо ползти вперед. Ходы подвески и геометрия свесов тут просчитаны так, чтобы невозмутимо справляться с большинством внедорожных вызовов.

За рулем этого массивного автомобиля весом за две тонны на плохой дороге сразу начинаешь чувствовать себя уверенно. И настройки подвески играют тут далеко не последнюю роль! Уверенность и непоколебимость ходовой подкупают и внушают еще большее доверие к автомобилю. Медленный и нудный разбитый участок грунтовой дороги до загородного дома превращается в веселый раллийный ДОП. Машина словно не видит тех ужасных ям, не боится больших камней, глотает даже пугавшие ранее неровности. Причем можно ехать реально быстро. Но тут надо быть готовым биться головой в потолок или же ловить спрыгнувшую с траектории на очередной кочке машину. 

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Да, энергоемкость ходовой части Pajero Sport – одна из сильных его сторон. Приходится меньше напрягаться за рулем, высматривать выбоины в асфальте, бояться повредить резинометаллические соединения подвески или колесные диски. Такой проблемы для водителя этого Митсубиси попросту не существует.

При этом на асфальте машина радует достаточно быстрыми реакциями, небольшими кренами и внятным реактивным действием на руле. Паджеро Спорт приятный в управлении и прогнозируемый автомобиль. При условии, конечно, что водитель уже сделал поправку в своем вождении на большую массу и высокий центр тяжести. При превышении порога сцепных свойств машина сразу же осаживает порыв очевидным сносом передней оси, а чуть ранее – визгом резины.

Pajero Sport любит движение на скорости. Хорошая курсовая устойчивость и наплевательское отношение к колее – какому водителю такое не понравится? При этом пологие повороты автомобиль любит, перестроения на скорости выполняются играючи. И эта потрясающая энергоемкость и индифферентность подвески к плохой дороге – в России это многого стоит.

Впрочем, когда едешь не один, а на заднем ряду сидят пассажиры, машину на неровностях вынуждают замедлить именно они. Плотная ходовая подкидывает машину, и особенно хорошо эти вертикальные ускорения чувствуются на втором ряду.

На трассе можно включить активный круиз-контроль. Работает система без нареканий, способна не только поддерживать скорость, но и затормозить машину до полной остановки, а затем и разогнать ее снова до установленной скорости. Также можно включить систему контроля слепых зон. Все это, конечно же, поможет в длительных автомобильных поездках.

А что с динамикой? В паспортный разгон до сотни за 12 с небольшим секунд верится  и этой динамики автомобилю достаточно. Благодаря расторопной и плавной 8-ступенчатой коробке передач, в движении Паджеро Спорт воспринимается как вполне себе динамичный автомобиль. Хороший максимальный крутящий момент в 450 Нм доступен уже на 2500 оборотах в минуту, и быстрая коробка хорошо его реализует. На трассе машина уверенно достигает 160 км/ч по спидометру, едет уверенно. Оттормаживается с этой скорости тоже без вопросов. Причем это касается как замедления, так и управления им. Вообще, к тормозам за время этого теста у нас претензий не нашлось.

Как и к топливной экономичности. В плотном городском движении трип-компьютер выдавал расход топлива в районе 12-13 литров, на трассе – примерно 8, а средний получился около 10, что отличный результат для тяжелого внедорожника.

И в целом мы имеем дело с качественным сбалансированным, уверенным представителем своего сегмента. Mitsubishi Pajero Sport был и останется хорошим выбором всех любителей честных автомобилей внедорожной тематики. Он простой, но качественный. У него выносливая подвеска, хорошая динамика, достаточно высокий комфорт, топливная экономичность и огромный багажник. На внедорожье он в своей стихии, но и в городе ездить за рулем приятно. Однако стоит оговориться, что если вы - семья баскетболистов, то, скорее всего, вам все же потребуется автомобиль с чуть более просторным салоном. 

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4TD

ГАБАРИТЫ, ММ

4785 x 1815 x 1805

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2800

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

218

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

715/1815

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2095

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, турбо-дизель

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

2442

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

181/3500

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

430/2500

ТИП ТРАНСМИССИИ

автоматическая, 8 ст.

ПРИВОД

Полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

180

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

12,3

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

8

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

70

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