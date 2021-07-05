«Мы добавили в интерьер цифровую приборную панель… мы интегрировали новый мультимедийный комплекс… посмотрите на новые отделочные материалы…». Стоп, я точно сижу на презентации рамного утилитарного внедорожника или нам показывают какой-то роскошный кроссовер? Именно такие мысли посещали меня во время мероприятия, посвященного новому Mitsubishi Pajero Sport. Впрочем, причина диссонанса достаточно прозаична

Постараюсь объяснить на пальцах. Mitsubishi Pajero Sport всегда считался достаточно утилитарной машиной. Выросшему из пикапа L200, ему не пристало козырять какими-то новшествами или комфортабельными опциями – Pajero Sport был трудягой. Роль флагмана модельной линейки всегда принадлежала обычному Pajero. Но вот загвоздка, жизненный цикл «Паджа», фактически, прекратился в 2019 году, когда модель ушла с домашнего рынка (и с российского, в том числе). До марта текущего года Pajero еще как-то выживал на рынке Австралии, но судьба перевернула и эту страницу. А замены ему не выделили. Конечно же, еще в 2013 году на токийском автосалоне показали концептуального преемника - Mitsubishi GC-PHEV, но реального воплощения концепт не получил. Почему? Обновление потребовало бы слишком больших финансовых вливаний, так что руководство решило модель «убить». Короче говоря, по иронии судеб занять флагманский трон пришлось как раз «Спорту». Не от хорошей жизни, конечно же…, но как есть. Что получается – внедорожник хотят нафаршировать по максимуму опциями, чтобы он тянул «на флагмана»? На первый взгляд ситуация напоминает анекдот про сову и глобус, но на деле… впрочем, в этом нам и предстоит разобраться.

Знаете, а в плане внешнего вида машина подходит на флагманский пост! С рестайлингом автомобиль стал более солидным, хотя, по большому счету, у него обновились лишь задние фары, которым уменьшили «подтеки» (над ними раньше, к слову, посмеивались, называя «слезами дизайнеров») да капот с передней оптикой (теперь мы активно походим на пикап L200), но что характерно – разница между, условно, прошлой генерацией внедорожника и текущей заметна. Еще больше изменений произошло в интерьере. Занятно, но попасть в салон с непривычки сравнительно сложно, особенно прекрасным дамам. Вот они утилитарные гены – машина рамная, соответственно пол здесь высокий, так что в машину мы не садимся, а залезаем. Но есть и плюс в виде подножек и ухватистых ручек на стойках.

Так, что у нас внутри - на первый взгляд ничего не поменялось, но начинаешь приглядываться и замечаешь точечные штрихи. Вот, например, переработанный центральный тоннель, который «разблокировал» дополнительное пространство для ног водителя и переднего пассажира. А еще в нем появились ниши для смартфона и прочей мелочи. Скажете – пустячок? Так приятно ведь! Новая мультимедийка – отличное добавление. CarPlay, Android, а в топе даже «Яндекс» поставят. Экран большой и тач отзывчивый, да и звук неплох. Цифровая приборная панель – замечательно, идем в ногу со временем! Правда, радость следопыта быстро заканчивается, когда более-менее здесь обживаешься. Цифровая панель – здорово, но почему графика слегка убога? Почему руль имеет механические регулировки? Почему от кнопок веет нафталином (я их еще в «Харизме» 99-го года видел)? Почему нет климат-контроля для задних пассажиров? Возникает очень много «почему» и «но» - делаете флагман, так наполняйте машину по максимуму. На секундочку, тачка в старшей комплектации под четыре миллиона стоит! Ладно, может быть, я несколько и перегибаю палку – плюсов в салоне, все же, больше. Так, на заднем ряду, например, есть розетка на 220 вольт, что очень здорово, а то ее обычно в багажник засовывают – не доберешься, кстати, в багажнике она тоже есть.

Но вот что точно оправдать не получится, так это недостаток свободного пространства. Машина хоть и раскинулась почти на пять метров в длину (4825 миллиметра), но на заднем ряду не разгуляешься. Сам за собой я поместился, но, что называется, «враскорячку». Занятно, но во время теста в салоне помимо меня ехало еще два человека разных габаритов, и каждый из них отмечал данный нюанс. Эх, подвинуть бы задний ряд слегка назад – благо внушительный 430-литровый багажник преспокойно перенес бы это…, но тому не бывать. Причина объективна – Pajero Sport на многих рынках предлагается в семиместном исполнении, но к нам такие версии не привезут.

Ладно, пора и в путь отправиться. Заводимся. Занятно, но новый Pajero Sport обзавелся приложением дистанционного управления под названием «Mitsubishi Remote Control». Предупрежу, не стоит ждать от него какого-то широкого функционала. Максимум, что вы можете сделать с его помощью – открыть крышку багажника. Центрального замка здесь нет, как и дистанционного запуска (тут вам не Volvo), так что все приходится делать ручками, нажимая на кнопочки. Впрочем, функционал обещали расширить со временем.

Собственно, в моторной гамме изменений нет. Нам по-прежнему доступны два двигателя. Турбо-дизель 2.4 на 181 лошадиную силу и бензиновый трехлитровый агрегат на 209 лошадиных сил (с обновлением его стали собирать в России – раньше его привозили из Тайланда). Коробка на два мотора одна – восьсмиступенчатый «автомат». Что ж, в нашем случае машину приводил в движение именно дизель. Хватает ли мотора? Отвечу так – на грани. Разгон до сотни занимает более двенадцати секунд, что в принципе можно назвать приемлемым результатом для внедорожника весом более двух тонн. Но, все же, обгоны надо продумывать. Поговаривают, что ЭБУ данного движка часто любят перепрограммировать. Удивительно, но и трехлитровый бензиновый мотор, который мне удалось попробовать годом ранее, я не назову альтернативой дизелю, потому как в динамике он отыграет у него секунду-другую максимум, зато по расходу топлива между моторами образуется настоящая пропасть! Судите сами – смешанный расход дизеля - всего одиннадцать литров, тогда как бензиновый мотор никак не получится обуздать показателями ниже четырнадцати. А в городе так и вообще все 16-17 выйдет. Так что дизель – это мой выбор, ибо мотор сбалансирован. К слову, на трассе он радовал нас 9-литровым расходом при средней скорости в 110 километров в час. Учитывая, что объем бака здесь составляет 68 литров, автономность получается достаточно высокой. Для наглядности – вам хватит топлива, например, чтобы добраться от Москвы до Санкт-Петербурга. Достойно! Да, в дороге вас будет сопровождать целая россыпь ассистентов. Система предотвращения фронтальных столкновений, система предотвращения столкновений сзади, система контроля слепых зон. Еще здесь присутствует и адаптивный круиз-контроль, который работает на скоростях вплоть до 150 километров в час.

Перейдем к ходовой части. Хотя, стоит ли ждать каких-то откровений здесь от рамного внедорожника? Маленькая ремарка: многие думают, что по подвеске Pajero Sport и пикап L200 идентичны, но это не так – у пикапа сзади установлены рессоры, а на внедорожнике – пружины. Впрочем, это не отменяет того, что Pajero Sport практически всеяден к всякого вида неровностям. Отмечу, что производитель изменил настройки передних амортизаторов по причине того, что на подвеску поступало немало нареканий из-за излишней жесткости и склонности к «козлению» при скоростном прохождении неровностей. К слову, какого-то критичного «козления» я не заметил, а машину по грейдеру мы погоняли сполна. На асфальте же Pajero Sport ведет себя так, как и полагается рамному внедорожнику - по прямой идет плавно, а в поворотах слегка кренится, но не прям чтобы это было критично. Приятная неожиданность – у Pajero Sport оказался сравнительно небольшой радиус разворота – чуть меньше шести метров (5,8).Что касается инструментария для бездорожья, то с этим пунктом у Pajero Sport все в полном порядке. Полный привод, понижающий ряд в трансмиссии, блокировки дифференциалов. Присутствует и внедорожный ассистент с выборами режимов движения: снег, грязь и.т.д. Между собой, по большому счету, они отличаются лишь в настройках работы антипробуксовочной системы и антиблокировочной системы тормозов. Но в целом на бездорожье автомобиль показывает себя на очень хорошем уровне – отдельное спасибо скажу и коротким свесам. Автомобиль спокойно преодолевает тридцатиградусные подъемы. Броды тоже ему по плечу – глубиной до семидесяти сантиметров.

Что в итоге? Анекдота не выйдет – совы и глобусы остаются целыми. Кредо Mitsubishi Pajero Sport– быть сбалансированным автомобилем на все случаи жизни. У него в активе много плюсов – и хороший мотор (с вменяемой динамикой и расходом), и серьезный внедорожный инструментарий, как и потенциал. Что до опций, то все эти «плюшки» в виде приложений, «мультимедиек» и прочих систем – это лишь приятное дополнение. По-прежнему считаю, что флагманская роль для Pajero Sport – это вынужденная мера, так что, пожалуй, будем воспринимать обновление внедорожника в качестве шлифовки автомобиля, который и так хорош сам по себе, ну, а что касается некоторых минусовых нюансов, так путь к совершенству бесконечен…

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4TD ГАБАРИТЫ, ММ 4785 x 1815 x 1805 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2800 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 218 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 715/1815 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2095 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, турбо-дизель РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2442 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 181/3500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 430/2500 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 8 ст. ПРИВОД Полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 180 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 12,3 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 70