Mitsubishi Pajero Sport

Иглоукалывание может сотворить с человеком чудеса. И ровно так же точечные изменения вывели «японца» на новый уровень комфорта, восприятия и безопасности

За двадцать с лишним лет работы автожурналистом я вряд ли радовался дождику в ходе тест-драйва – как правило, он создает лишь неудобства. А тут вдруг оказался кстати: туча, висевшая над головой от самого Тобольска почти до Тюмени, все-таки разверзлась. Благодаря чему мне удалось проверить действенность одного из новшеств, внедренных в обновленный внедорожник. Впрочем, к этому вернусь чуть позже, а пока…

Мои любимые колени

Пока начну с интерьера, ибо он в нынешнем рестайлинге Pajero Sport не оказался «пасынком». Обычно ведь как происходит: фейслифтинг в основном затрагивает элементы экстерьера, а когда дело доходит до салона, дизайнерам то ли бюджет срезают, то ли они уезжают на рыбалку. Сейчас же получилось так, как и должно быть, – собрав претензии и пожелания владельцев этого автомобиля, японцы честно отработали свои зарплаты.

Вот, например, центральная консоль. Помню, на редакционном тесте года полтора назад я недоумевал, почему в ней не предусмотрено никаких мест для смартфона и прочей мелочевки – очков, парковочных талонов. Выход был один: складывать все в подстаканники либо, если ты один в машине, держать на пассажирском месте. Не радовало это и других владельцев. Но их услышали и в обновленном внедорожнике в консоли сделали «туннель» – удобную сквозную нишу, куда, скажем, телефон просто как родной ложится. При этом в подстаканники добавили «ушки» – фиксаторы бутылок или кружек, а для селектора переключения режимов системы полного привода Super Select II не поскупились на более приятную фактуру.

А заодно вдумчиво подошли к боковым ограничителям той же консоли. Еще три года назад стало понятно, что эти элементы – попросту беда для ног водителя и пассажира. Даже при езде по ровной трассе вы неизбежно бились о них коленями, а уж на пересеченной местности синяки были гарантированы. Тогда по настоянию российского офиса компании на жестких боковинах сделали мягкие накладки. Теперь же они стали еще больше, мягче, к тому же добавилось пространство – почти по сантиметру с каждой стороны. Я оценил эти новации сполна: во время нынешнего теста пришлось поколесить по буеракам, и там, не будь таких накладок, моим конечностям наверняка пришлось бы ох как не сладко.

Есть в интерьере и другие изменения. Мультимедийная система Mitsubishi Connect обзавелась более крупным 8-дюймовым монитором (вместо 7-дюймового). А он не только больше, но и в полтора раза ярче, к тому же быстрее реагирует на команды пальцами. Понравилась и цифровая (тоже 8-дюймовая) приборная панель – понятная, логичная, хорошо читаемая. Аналоговые приборы ушли в прошлое.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Модернизированный Модернизированный Mitsubishi Pajero Sport предлагается в четырех комплектациях. Все они доступны с дизельным 2,4-литровым двигателем в диапазоне от 2 929 000 до 3 819 000 рублей. У двух «верхних» версий может быть и 3-литровый бензиновый мотор, такие внедорожники продаются за 3 569 000 и 3 869 000 рублей.

После дождичка во вторник

Pajero Sport посвежел и снаружи. Не буду комментировать новую оптику (и спереди, и сзади) – все хорошо видно на фото. Отмечу лишь, что она полностью светодиодная во всех комплектациях, к тому же есть активная система подсветки поворотов. В длину кузов чуть вырос за счет новых бамперов, что тем не менее не ухудшило геометрическую проходимость. На крыше появился стильный «плавничок» антенны.

А вот о чем скажу отдельно, так это о такой малозаметной вроде вещи, как форма накладки понизу двери багажника. Прежде, если смотреть в профиль, она была ровная, теперь обрела небольшой выступ. Вроде бы сущий пустячок. На деле же – вещь наиполезнейшая! Помню, как на том самом тесте полуторагодичной давности я в прямом смысле попал под холодный душ: открыл после дождя багажник, и мне на голову (да и за воротник) хлынула вода. Так что сейчас я даже ждал осадков – хотел узнать, действительно ли японцам удалось решить вопрос. И, как рассказал вначале, дождичек прошел. А поднятая после него пятая дверь приятно удивила – вода и грязь стекли к ее углам, никоим образом мне не досаждая.

Кстати, по багажнику есть и другие добрые вести. Его больше не нужно открывать и закрывать вручную, отныне вам станет помогать электропривод. Причем можно задействовать тот или иной способ: традиционный (кнопкой на самой крышке), клавишей из салона или бесконтактный – проведя ногой под углом бампера либо со смартфона, если используется приложение Mitsubishi Remote Control. Полезно и то, что высота открытия двери регулируется. На случай, если, например, в гараже невысокий потолок.

По агрегатной базе изменений нет. Те же два двигателя – турбированный 2,4-литровый дизель мощностью 181 л.с. и 3-литровый бензиновый 209-сильный V6. С обоими сочетается 8-диапазонный автомат, но с дизельным мотором доступна и 6-ступенчатая механика. Еще один козырь внедорожника – фирменная система полного привода Super Select II. Правда, в этот раз задействовать ее не довелось – «японец» и без того легко утюжил бездорожье, на которое я свернул с асфальта. Зато тест-драйв позволил испытать модернизированное шасси. Благодаря тому что инженеры доработали переднюю подвеску, автомобиль стал более плавно проезжать неровности, куда меньше «козлить» передней частью кузова, лучше управляться в поворотах.

Что ж, все эти факторы, пусть и не выглядящие радикально, явно повысили статус культовой модели. «Иглоукалывание» пошло этому внедорожнику на пользу.