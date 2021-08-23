Автомобильный портал Motorpage
Ни капли за шиворот!
Логотип Mitsubishi

О Mitsubishi Pajero Sport

По-русски

Мицубиши Паджеро Спорт

Тест-драйвов
29 (все тесты)
Двигателей
3 (открыть)
Комлектаций
3 (открыть)
Последнее поколение
III рестайлинг (открыть)
Отзывов на сайте
5 (прочитать)
Mitsubishi Pajero Sport (2020) вид спередиMitsubishi Pajero Sport (2020) вид сбокуMitsubishi Pajero Sport (2020) вид сзадиMitsubishi Pajero Sport (2020) салонMitsubishi Pajero Sport (2020) приборная панельMitsubishi Pajero Sport (2020) центральная консольMitsubishi Pajero Sport (2020) управление климатомMitsubishi Pajero Sport (2020) розетки, нишаMitsubishi Pajero Sport (2020) АКППMitsubishi Pajero Sport (2020) выбор режимов движенияMitsubishi Pajero Sport (2020) передние креслаMitsubishi Pajero Sport (2020) задний диванMitsubishi Pajero Sport (2020) багажное отделениеMitsubishi Pajero Sport (2020) вид сзади

Иглоукалывание может сотворить с человеком чудеса. И ровно так же точечные изменения вывели «японца» на новый уровень комфорта, восприятия и безопасности

За двадцать с лишним лет работы автожурналистом я вряд ли радовался дождику в ходе тест-драйва – как правило, он создает лишь неудобства. А тут вдруг оказался кстати: туча, висевшая над головой от самого Тобольска почти до Тюмени, все-таки разверзлась. Благодаря чему мне удалось проверить действенность одного из новшеств, внедренных в обновленный внедорожник. Впрочем, к этому вернусь чуть позже, а пока…

Мои любимые колени

Пока начну с интерьера, ибо он в нынешнем рестайлинге Pajero Sport не оказался «пасынком». Обычно ведь как происходит: фейслифтинг в основном затрагивает элементы экстерьера, а когда дело доходит до салона, дизайнерам то ли бюджет срезают, то ли они уезжают на рыбалку. Сейчас же получилось так, как и должно быть, – собрав претензии и пожелания владельцев этого автомобиля, японцы честно отработали свои зарплаты.

Вот, например, центральная консоль. Помню, на редакционном тесте года полтора назад я недоумевал, почему в ней не предусмотрено никаких мест для смартфона и прочей мелочевки – очков, парковочных талонов. Выход был один: складывать все в подстаканники либо, если ты один в машине, держать на пассажирском месте. Не радовало это и других владельцев. Но их услышали и в обновленном внедорожнике в консоли сделали «туннель» – удобную сквозную нишу, куда, скажем, телефон просто как родной ложится. При этом в подстаканники добавили «ушки» – фиксаторы бутылок или кружек, а для селектора переключения режимов системы полного привода Super Select II не поскупились на более приятную фактуру.

А заодно вдумчиво подошли к боковым ограничителям той же консоли. Еще три года назад стало понятно, что эти элементы – попросту беда для ног водителя и пассажира. Даже при езде по ровной трассе вы неизбежно бились о них коленями, а уж на пересеченной местности синяки были гарантированы. Тогда по настоянию российского офиса компании на жестких боковинах сделали мягкие накладки. Теперь же они стали еще больше, мягче, к тому же добавилось пространство – почти по сантиметру с каждой стороны. Я оценил эти новации сполна: во время нынешнего теста пришлось поколесить по буеракам, и там, не будь таких накладок, моим конечностям наверняка пришлось бы ох как не сладко.

Есть в интерьере и другие изменения. Мультимедийная система Mitsubishi Connect обзавелась более крупным 8-дюймовым монитором (вместо 7-дюймового). А он не только больше, но и в полтора раза ярче, к тому же быстрее реагирует на команды пальцами. Понравилась и цифровая (тоже 8-дюймовая) приборная панель – понятная, логичная, хорошо читаемая. Аналоговые приборы ушли в прошлое.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Модернизированный Mitsubishi Pajero Sport предлагается в четырех комплектациях. Все они доступны с дизельным 2,4-литровым двигателем в диапазоне от 2 929 000 до 3 819 000 рублей. У двух «верхних» версий может быть и 3-литровый бензиновый мотор, такие внедорожники продаются за 3 569 000 и 3 869 000 рублей. 

После дождичка во вторник

Pajero Sport посвежел и снаружи. Не буду комментировать новую оптику (и спереди, и сзади) – все хорошо видно на фото. Отмечу лишь, что она полностью светодиодная во всех комплектациях, к тому же есть активная система подсветки поворотов. В длину кузов чуть вырос за счет новых бамперов, что тем не менее не ухудшило геометрическую проходимость. На крыше появился стильный «плавничок» антенны.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

УАЗ Patriot
(универсал 5-дв.)

УАЗ Patriot (универсал 5-дв.)
Поколение
II рестайлинг 2
Тест-драйвов
14

Great Wall Hover H3
(универсал 5-дв.)

Great Wall Hover H3 (универсал 5-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
1

Foton Sauvana
(универсал 5-дв.)

Foton Sauvana (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
1

А вот о чем скажу отдельно, так это о такой малозаметной вроде вещи, как форма накладки понизу двери багажника. Прежде, если смотреть в профиль, она была ровная, теперь обрела небольшой выступ. Вроде бы сущий пустячок. На деле же – вещь наиполезнейшая! Помню, как на том самом тесте полуторагодичной давности я в прямом смысле попал под холодный душ: открыл после дождя багажник, и мне на голову (да и за воротник) хлынула вода. Так что сейчас я даже ждал осадков – хотел узнать, действительно ли японцам удалось решить вопрос. И, как рассказал вначале, дождичек прошел. А поднятая после него пятая дверь приятно удивила – вода и грязь стекли к ее углам, никоим образом мне не досаждая.

Кстати, по багажнику есть и другие добрые вести. Его больше не нужно открывать и закрывать вручную, отныне вам станет помогать электропривод. Причем можно задействовать тот или иной способ: традиционный (кнопкой на самой крышке), клавишей из салона или бесконтактный – проведя ногой под углом бампера либо со смартфона, если используется приложение Mitsubishi Remote Control. Полезно и то, что высота открытия двери регулируется. На случай, если, например, в гараже невысокий потолок.

По агрегатной базе изменений нет. Те же два двигателя – турбированный 2,4-литровый дизель мощностью 181 л.с. и 3-литровый бензиновый 209-сильный V6. С обоими сочетается 8-диапазонный автомат, но с дизельным мотором доступна и 6-ступенчатая механика. Еще один козырь внедорожника – фирменная система полного привода Super Select II. Правда, в этот раз задействовать ее не довелось – «японец» и без того легко утюжил бездорожье, на которое я свернул с асфальта. Зато тест-драйв позволил испытать модернизированное шасси. Благодаря тому что инженеры доработали переднюю подвеску, автомобиль стал более плавно проезжать неровности, куда меньше «козлить» передней частью кузова, лучше управляться в поворотах.

Что ж, все эти факторы, пусть и не выглядящие радикально, явно повысили статус культовой модели. «Иглоукалывание» пошло этому внедорожнику на пользу.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Mitsubishi Pajero Sport:

Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) совы и глобусы
Тест драйв
05 июля 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Совы и глобусы"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) честно и по делу
Тест драйв
10 июня 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Честно и по делу"
Все тест-драйвы Mitsubishi Pajero Sport

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Mitsubishi Pajero Sport:

УАЗ Patriot
(универсал 5-дв.)

УАЗ Patriot (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
14
Двигателей
2
Комлектаций
5
Поколение
II рестайлинг 2
Цены
от 777 000
до 1 011 000

Great Wall Hover H3
(универсал 5-дв.)

Great Wall Hover H3 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
2
Комлектаций
3
Поколение
II
Цены
от 990 000
до 1 319 000

Foton Sauvana
(универсал 5-дв.)

Foton Sauvana (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
2
Комлектаций
6
Поколение
I
Цены
от 1 454 990
до 1 704 990

Ford Bronco
(универсал 3-дв.)

Ford Bronco (универсал 3-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
3
Комлектаций
6
Поколение
I
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 7 8 5