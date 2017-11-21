В надежности японского рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport сомневаться не приходится. Ведь он, как и все модели японского бренда, перед запуском в серию проходил серьезные испытания, за которые отвечает легендарный гонщик Хироши Масуока – один из немногих райдеров, кто дважды подряд выиграл ралли «Дакар». А уже в ноябре российских автолюбителей ждет приятный сюрприз

Отныне Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения для российского рынка собирается на заводе в Калуге. Для отечественных автолюбителей это плюс уже хотя бы потому, что базовая комплектация модели с сохранением всех характеристик и опций подешевела на 200 тыс. рублей – мало кто из автопроизводителей в последнее время снижал цены. И уж тем более не получается припомнить прецедентов снижения стоимости машины на фоне повышения «статусности» модели: по оснащению, дизайну и используемым в интерьере материалам новый Pajero Sport вплотную приблизился к флагманам Mitsubishi.

Хорошие новости

Японская компания давно и с высокой эффективностью привлекает опытных экспертов для выявления особенностей эксплуатации своих автомобилей в разных странах. Вот и в нынешнем сентябре испытатель Mitsubishi Motors Хироши Масуока побывал в пяти российских городах – Красноярске, Новосибирске, Барнауле, Казани и Туле, где на различных трассах продемонстрировал, на что способны внедорожники легендарной марки, в том числе модель Pajero Sport. Заметим, это далеко не первый визит знаменитого гонщика в Россию, и по результатам всех его предыдущих тестов в конструкции автомобилей бренда вносились изменения и дополнения, которые облегчили эксплуатацию японских внедорожников в нашей стране с ее отнюдь не идеальными дорогами и резкими перепадами температур.

С началом сборки нового Pajero Sport в РФ путь от выявления возможных недостатков в условиях российской эксплуатации внедорожника до их устранения сократится. Это тоже безоговорочный плюс, и благодаря полученным таким образом данным российское подразделение японской компании в начале октября текущего года приняло решение о продлении срока заводской гарантии на Mitsubishi Pajero Sport до пяти лет. Причем в первые два года – без ограничения пробега!

Наша редакция, конечно же, хорошо знакома с этим рамным внедорожником, но как отказать себе в удовольствии еще раз протестировать новый Pajero Sport? Регулировки водительского кресла с поддержкой поясничного отдела и подогревом и руля с кожаной оплеткой позволяют с комфортом управлять автомобилем водителям самой разной комплекции и роста. Декоративные вставки, контрастный экран мультимедийной системы, продуманная стильная панель приборов и двухзонный климат-контроль – сочетание роскоши и японской практичности в салоне внедорожника не перестает доставлять удовольствие. А значит, пора заводить двигатель – и в путь!

По своим правилам

В городском цикле Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 181 л.с. необычайно хорош – быстрый, неожиданно экономичный (расходует всего около 8 л топлива на 100 км пробега) и маневренный, что для его габаритов просто фантастика. Он то и дело подначивает водителя утопить педаль «газа» посильнее, сдерживают лишь правила дорожного движения. При этом на асфальте подвеска «съедает» без остатка большинство неровностей, каких-либо претензий к ездовому комфорту нет. Впрочем, глупо искать недостатки в городской езде у автомобиля, среда обитания которого – офф-роуд. Тем более что даже в ближайшем Подмосковье можно найти немало мест, способных заменить настоящий внедорожный полигон. А потому мы просто выехали за город, стараясь по возможности избегать асфальтированных трасс. К примеру, если после Видновского лесопарка свернуть с Каширского шоссе в сторону Мисайлово, то можно обнаружить самое настоящее бездорожье буквально в 15 км от МКАД.

Узкие грунтовки посреди лесополосы, раскисшие от затяжных дождей берега пруда, засыпанные щебенкой поселковые дороги с выбоинами и глубокой колеей – «шайбу» управления трансмиссией Super Select II приходится переключать с положения 4H (полный привод) до 4LLc (полный привод с пониженной передачей и блокировкой межосевого дифференциала) и обратно каждые несколько минут. Хорошо, что ее можно регулировать не сбавляя хода на скорости до 100 км/ч. Кстати, по асфальтированному покрытию рекомендуем ездить в режиме 2Н – экономия топлива получается существенная, причем без каких-либо ограничений в мощности машины. В условиях же сильного дождя или снегопада оптимальный режим – 4Н, улучшающий сцепление с покрытием. А вот режимы 4HLc и 4LLc – это уже для настоящего офф-роуда, и на фоне этого все остальные доводы в сторону выбора Pajero Sport на самом деле незначительны.

А когда мы вновь выбрались на асфальт, стало немного грустно – за автомобиль. Ему явно комфортно в некомфортной обстановке. На природе Mitsubishi Pajero Sport не нужны многочисленные электронные помощники, контролирующие слепые зоны и возникновение препятствий по курсу. Ты просто едешь – преодолеваешь вброд речку, взбираешься на каменистый пригорок, штурмуешь колею, оставленную то ли многотонным «Уралом», то ли КАМАЗом, получаешь от этого процесса удовольствие и строишь самые смелые планы. Pajero Sport это позволяет.