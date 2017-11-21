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Цены
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до 2 949 990
Mitsubishi Pajero Sport 2017 вид спередиMitsubishi Pajero Sport 2017 вид спередиMitsubishi Pajero Sport 2017 вид сбокуMitsubishi Pajero Sport 2017 вид сзади
Mitsubishi Pajero Sport 2017 салон
По сравнению с предыдущим поколением Pajero Sport создатели модели сделали огромный шаг вперед в плане создания роскошной атмосферы в салоне
Mitsubishi Pajero Sport 2017 приборная панельMitsubishi Pajero Sport 2017 центральная консоль
Mitsubishi Pajero Sport 2017 АКПП
Инженеры Mitsubishi Motors по праву гордятся трансмиссией Super Select II
Mitsubishi Pajero Sport 2017 багажное отделение

В надежности японского рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport сомневаться не приходится. Ведь он, как и все модели японского бренда, перед запуском в серию проходил серьезные испытания, за которые отвечает легендарный гонщик Хироши Масуока – один из немногих райдеров, кто дважды подряд выиграл ралли «Дакар». А уже в ноябре российских автолюбителей ждет приятный сюрприз

Отныне Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения для российского рынка собирается на заводе в Калуге. Для отечественных автолюбителей это плюс уже хотя бы потому, что базовая комплектация модели с сохранением всех характеристик и опций подешевела на 200 тыс. рублей – мало кто из автопроизводителей в последнее время снижал цены. И уж тем более не получается припомнить прецедентов снижения стоимости машины на фоне повышения «статусности» модели: по оснащению, дизайну и используемым в интерьере материалам новый Pajero Sport вплотную приблизился к флагманам Mitsubishi.

Хорошие новости

Японская компания давно и с высокой эффективностью привлекает опытных экспертов для выявления особенностей эксплуатации своих автомобилей в разных странах. Вот и в нынешнем сентябре испытатель Mitsubishi Motors Хироши Масуока побывал в пяти российских городах – Красноярске, Новосибирске, Барнауле, Казани и Туле, где на различных трассах продемонстрировал, на что способны внедорожники легендарной марки, в том числе модель Pajero Sport. Заметим, это далеко не первый визит знаменитого гонщика в Россию, и по результатам всех его предыдущих тестов в конструкции автомобилей бренда вносились изменения и дополнения, которые облегчили эксплуатацию японских внедорожников в нашей стране с ее отнюдь не идеальными дорогами и резкими перепадами температур.

С началом сборки нового Pajero Sport в РФ путь от выявления возможных недостатков в условиях российской эксплуатации внедорожника до их устранения сократится. Это тоже безоговорочный плюс, и благодаря полученным таким образом данным российское подразделение японской компании в начале октября текущего года приняло решение о продлении срока заводской гарантии на Mitsubishi Pajero Sport до пяти лет. Причем в первые два года – без ограничения пробега!

Наша редакция, конечно же, хорошо знакома с этим рамным внедорожником, но как отказать себе в удовольствии еще раз протестировать новый Pajero Sport? Регулировки водительского кресла с поддержкой поясничного отдела и подогревом и руля с кожаной оплеткой позволяют с комфортом управлять автомобилем водителям самой разной комплекции и роста. Декоративные вставки, контрастный экран мультимедийной системы, продуманная стильная панель приборов и двухзонный климат-контроль – сочетание роскоши и японской практичности в салоне внедорожника не перестает доставлять удовольствие. А значит, пора заводить двигатель – и в путь!

По своим правилам

В городском цикле Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым дизельным мотором мощностью 181 л.с. необычайно хорош – быстрый, неожиданно экономичный (расходует всего около 8 л топлива на 100 км пробега) и маневренный, что для его габаритов просто фантастика. Он то и дело подначивает водителя утопить педаль «газа» посильнее, сдерживают лишь правила дорожного движения. При этом на асфальте подвеска «съедает» без остатка большинство неровностей, каких-либо претензий к ездовому комфорту нет. Впрочем, глупо искать недостатки в городской езде у автомобиля, среда обитания которого – офф-роуд. Тем более что даже в ближайшем Подмосковье можно найти немало мест, способных заменить настоящий внедорожный полигон. А потому мы просто выехали за город, стараясь по возможности избегать асфальтированных трасс. К примеру, если после Видновского лесопарка свернуть с Каширского шоссе в сторону Мисайлово, то можно обнаружить самое настоящее бездорожье буквально в 15 км от МКАД.

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Узкие грунтовки посреди лесополосы, раскисшие от затяжных дождей берега пруда, засыпанные щебенкой поселковые дороги с выбоинами и глубокой колеей – «шайбу» управления трансмиссией Super Select II приходится переключать с положения 4H (полный привод) до 4LLc (полный привод с пониженной передачей и блокировкой межосевого дифференциала) и обратно каждые несколько минут. Хорошо, что ее можно регулировать не сбавляя хода на скорости до 100 км/ч. Кстати, по асфальтированному покрытию рекомендуем ездить в режиме 2Н – экономия топлива получается существенная, причем без каких-либо ограничений в мощности машины. В условиях же сильного дождя или снегопада оптимальный режим – 4Н, улучшающий сцепление с покрытием. А вот режимы 4HLc и 4LLc – это уже для настоящего офф-роуда, и на фоне этого все остальные доводы в сторону выбора Pajero Sport на самом деле незначительны.

А когда мы вновь выбрались на асфальт, стало немного грустно – за автомобиль. Ему явно комфортно в некомфортной обстановке. На природе Mitsubishi Pajero Sport не нужны многочисленные электронные помощники, контролирующие слепые зоны и возникновение препятствий по курсу. Ты просто едешь – преодолеваешь вброд речку, взбираешься на каменистый пригорок, штурмуешь колею, оставленную то ли многотонным «Уралом», то ли КАМАЗом, получаешь от этого процесса удовольствие и строишь самые смелые планы. Pajero Sport это позволяет.  

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