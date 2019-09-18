Анонсирован новый кроссовер Mitsubishi

На домашнем автосалоне в Токио японцы хотят показать новый кроссовер с гибридной силовой установкой, так что ждем октября

Анонс новинки уже состоялся и в Mitsubishi уже показали первый тизер на котором изображено нечто непонятное. Конечно, при ближайшем рассмотрении можно понять, что нам показывают заднюю часть автомобиля, однако, она снабжена четырьмя странными круглыми отверстиями в районе задних стоек. Назначение этих дыр никому не ясно.

В любом случае скоро мы все узнаем. Вполне возможно нас ожидает не серийный автомобиль, а концепт. Между тем, по словам представителя японского бренда, автомобиль призван дать «возможность получать удовольствие от вождения одновременно с уверенностью и безопасностью при повседневной езде по городу». В общем, тайн много.