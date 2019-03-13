Былая слава

Когда-то модельный ряд компании Mitsubishi состоял не только из кроссоверов, но и различных седанов и, даже, спортивных автомобилей. Однако, в какой-то момент, компания сконцентрировалась на кроссоверах и отказалась от иных автомобилей в принципе

Интересно, что у руководства марки даже есть ответ на вопрос о причинах сокращения модельного ряда. Так, управляющий директор британского подразделения Mitsubishi Роб Линдли в кулуарах Женевского автосалона заявил изданию, что это был осознанный выбор. Причины отказа от производства спорткаров и седанов достаточно просты. По словам представителя марки, это связано с узостью сегментов в целом и ограниченными возможностями самой компании, которые не позволяют идти на рискованные эксперименты.

"В глобальном смысле бизнес, продающий 1,2 млн автомобилей – это небольшой бизнес. Если мы будем пытаться присутствовать во всех сегментах рынка и следовать таким спортивным тенденциям, будет очень сложно остаться жизнеспособным", - именно так ответил Роб Линдли на вопрос о возрождении своих спортивных моделей, как это сделала Toyota с моделью Supra.