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25 июл 2019

Cостоялась мировая премьера нового Mitsubishi Pajero Sport

Cостоялась мировая премьера нового Mitsubishi Pajero Sport
Автор фото: фирма-производитель
Компания Mitsubishi Motors представила новый Pajero Sport. Внедорожник серьезно изменился внешне и получил новое оснащение.
Начать стоит с внешности, которую можно описать фразой "гены L200", так как снаружи автомобиль получился очень похожим на пикап. Появились двухъярус­ная оптика, спойлер на задней двери и новые фонари с укорочен­ной нижней частью. Изменился и салон- место аналоговой приборной панели занял восьми­дюймовый экран. По бокам от него распо­ложены отдельные свето­диодные индика­торы запаса топлива и темпе­ратуры охлаж­дающей жидкости. Изменился блок климат-контроля. К слову, несколько слов стоит сказать и об оснащении- теперь автомобилю доступны такие опции как: система контроля слепых зон, функция предупреж­дения о появлении машин при движении задним ходом, розетка перемен­ного тока для пас­сажиров второго ряда в допол­нение к USB-разъёмуи электро­привод двери багажника, которым также можно управлять с помощью приложения на смартфоне.
 
В технической части ждать чего-то сверхъестественного не стоит, ибо моторная гамма не изменилась. В Таиланде, где дебюти­ровала новинка, Pajero Sport предлага­ется только с 2,4-литровым турбо­дизелем мощностью 181 л.с. и восьми­ступенчатым «автоматом». Система полного привода Super Select II также  осталась прежней.
 

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