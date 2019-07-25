Cостоялась мировая премьера нового Mitsubishi Pajero Sport

Начать стоит с внешности, которую можно описать фразой "гены L200", так как снаружи автомобиль получился очень похожим на пикап. Появились двухъярус­ная оптика, спойлер на задней двери и новые фонари с укорочен­ной нижней частью. Изменился и салон- место аналоговой приборной панели занял восьми­дюймовый экран. По бокам от него распо­ложены отдельные свето­диодные индика­торы запаса топлива и темпе­ратуры охлаж­дающей жидкости. Изменился блок климат-контроля. К слову, несколько слов стоит сказать и об оснащении- теперь автомобилю доступны такие опции как: система контроля слепых зон, функция предупреж­дения о появлении машин при движении задним ходом, розетка перемен­ного тока для пас­сажиров второго ряда в допол­нение к USB-разъёму и электро­привод двери багажника, которым также можно управлять с помощью приложения на смартфоне.

с 2,4-литровым турбо­дизелем мощностью 181 л.с. и восьми­ступенчатым «автоматом». Система полного привода Super Select II также осталась прежней. В технической части ждать чего-то сверхъестественного не стоит, ибо моторная гамма не изменилась. В Таиланде, где дебюти­ровала новинка, Pajero Sport предлага­ется толькотурбо­дизелем мощностью 181 л.с. и восьми­ступенчатым «автоматом». Система полного привода Super Select II также осталась прежней.