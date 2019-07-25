Cостоялась мировая премьера нового Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi Motors представила новый Pajero Sport. Внедорожник серьезно изменился внешне и получил новое оснащение.
Начать стоит с внешности, которую можно описать фразой "гены L200", так как снаружи автомобиль получился очень похожим на пикап. Появились двухъярусная оптика, спойлер на задней двери и новые фонари с укороченной нижней частью. Изменился и салон- место аналоговой приборной панели занял восьмидюймовый экран. По бокам от него расположены отдельные светодиодные индикаторы запаса топлива и температуры охлаждающей жидкости. Изменился блок климат-контроля. К слову, несколько слов стоит сказать и об оснащении- теперь автомобилю доступны такие опции как: система контроля слепых зон, функция предупреждения о появлении машин при движении задним ходом, розетка переменного тока для пассажиров второго ряда в дополнение
к USB-разъёмуи электропривод двери багажника, которым также можно управлять с помощью приложения на смартфоне.
В технической части ждать чего-то сверхъестественного не стоит, ибо моторная гамма не изменилась. В Таиланде, где дебютировала новинка, Pajero Sport предлагается только
с 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом». Система полного привода Super Select II также осталась прежней.