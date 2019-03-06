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6 мар 2019

Когда Outlander смотрит в будущее

Когда Outlander смотрит в будущее
Автор фото: фирма-производитель

На Женевском автосалоне Mitsubishi представила кроссовер нового поколения, который скоро придет на смену Outlander. В наличии: смелый дизайн и современные гибридные технологии

С гибридных технологий и стоит начать. Дело в том, что Mitsubishi Engelberg Tourer, названный в честь горнолыжного курорта в Швейцарии, оснащается двухмоторной гибридной силовой установкой, созданной на основе гибрида Mitsubishi Outlander PHEV. Ее батареи спрятаны под полом автомобиля, что позволило разместить в салоне три ряда кресел. Там же, под полом, между задними колесами, размещен и электромотор.

Что касается основного двигателя, то в его роли выступает 2,4-литровый бензиновый мотор, который не только приводит кроссовер в движение, но и заряжает аккумуляторы. Будучи полностью заряженными, они позволяют автомобилю проезжать более 70 км без использования двигателя внутреннего сгорания. При полном баке бензина запас хода кроссовера составляет 700 км.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Авто@mail.ru

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