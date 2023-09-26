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26 сен 2023

Mitsubishi анонсировал новый внедорожник

Mitsubishi анонсировал новый внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

В преддверии официальной презентации, которая должная состояться 26 октября, японская компания Mitsubishi поделилась тизером нового внедорожника, название которого пока держится в секрете

Автомобиль покажут в рамках выставки Japan Mobility Show, которая будет проходить с 26 октября по 5 ноября 2023 года. На единственном официальном изображении видно группу путешественников и достаточно крупный внедорожник, освещающий им путь. Его оптика выполнена из Т-образных светодиодных элементов. В сопровождающим сообщении компании отмечается, что данный автомобиль пробудит в людях дух приключений.

Также предполагается, что внедорожник получит электрическую силовую установку и систему полного привода. Видимая часть кузова удалённо напоминает Delica D:5. Более подробная информация будет рассекречена ближе к выставке.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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