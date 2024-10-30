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30 окт 2024

Mitsubishi анонсировала два кроссовера на базе моделей Renault

Mitsubishi анонсировала два кроссовера на базе моделей Renault
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi опубликовала тизер двух кроссоверов для европейского рынка, которые будут собираться на совместных предприятиях с французским Renault. В связи с этим, предполагается, что автомобили будут конструироваться на базе уже существующих моделей Renault

Одним из кроссоверов может стать двойник Renault Symbioz, но с другим дизайном. Напомним, что это компактный кроссовер длиной 4413 мм, который комплектуется 145-сильной гибридной установкой (1,6-литровый мотор + два электродвигателя). Но есть версия, что такой Mitsubishi может получить и версию с единственным ДВС.

Претендентом на вторую модель является Renault Scenic E-Tech. Это электрокроссовер примерно тех же габаритов, но оснащенный полностью электрической силовой установкой. В ее составе один электромотор на 170 или 218 л.с. в зависимости от комплектации. Заявленный запас хода - до 610 км.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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