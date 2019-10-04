Mitsubishi будет удивлять

Mitsubishi Motors раскрыла некоторые подробности о необычном концепт-каре, который дебютирует на Токийском автосалоне в конце октября 2019 года. Он получил название Mi-Tech

Новинка представляет собой двухместный кроссовер-кабриолет, у которого, судя по новому тизеру, нет дверей. Но самое интересное заключается не в дизайне, а в силовой установке. Казалось бы, нам представят обычный гибрид, однако несколько уникальных черт у него есть. Например, на каждом колесе установлен электрмотор, а еще силовая установка обладает небольшим газотурбинным двигателем, который исполняет роль генератора.

Из дополнительных интересных фишек можно указать, например, на мультимедийную систему, картинка которой проецируется на лобовое стекло с помощью технологии дополненной реальности. Также в оснащении автомобиля заявлен комплекс Mi-Pilot, который предупреждает о возможных столкновениях и берёт управление на себя в аварийных ситуациях.