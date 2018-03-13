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13 мар 2018

Mitsubishi готовит еще один внедорожник

Mitsubishi готовит еще один внедорожник

Внедорожники и кроссоверы — то, что сегодня удается Mitsubishi лучше всего. Да и в гамме остались практически одни модели SUV: из легковушек можно вспомнить разве что Mirage, созданный для развивающихся рынков Юго-Восточной Азии.

Поэтому неудивительно, что и ближайшие новинки компания готовит именно в этом сегменте. Но это будут не обновления текущих Outalnder, ASX, Exlipse и Outlander Sport, а абсолютно новая модель.

«Сегмент кроссоверов и внедорожников продолжает расти, причем как в Китае, так и в Европе. Поэтому мы смотрим на то, чтобы сделать новый SUV», — заявил шеф-дизайнер компании Тцунеширо Кунимото на автосалоне в Женеве.

Первое, что приходи на ум — новый Pajero от создания преемника которого Mitsubishi отказалась. Но заявления о том, что у Pajero не будет наследника прозвучали до того момента, как контроль над «тремя бриллиантами» приобрел альянс Renault-Nissan. А он по словам Кунимото дает новые возможности для роста и расширения модельной гаммы. И большой достаточно дорогой внедорожник Mitsubishi мог бы стать достойным конкурентом Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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