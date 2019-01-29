Mitsubishi готовит концептуальный кроссовер

Японская компания представит на Женевском автосалоне концепт-кар Engelberg Tourer, призванный дать представление о будущих серийных автомобилях

Совсем недавно компания опубликовала тизер кроссовера Engelberg Tourer. Своё название машина получила в честь города в Альпах, расположенного в широкой долине и окруженного ледниками. Технических подробностей о новинке пока нет, а на основе тизера можно судить только лишь о дизайне нового автомобиля. В первую очередь, это касается оптики. Судя по изображению, Mitsubishi Engelberg Tourer получит узкие блоки головных фар с синими светодиодными линиями на каждой стороне и шесть вспомогательных огней на крыше.

Если говорить о технике, то в сообщении компании говорится, что в новом концепте будет "еще больше внедорожников, больше EV, больше технологий, больше стиля". Можно предположить, что Engelberg Tourer является электромобилем. Ведь аббревиатура EV как раз это и означает.