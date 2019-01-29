Автомобильный портал Motorpage
29 янв 2019

Mitsubishi готовит концептуальный кроссовер

Mitsubishi готовит концептуальный кроссовер

Японская компания представит на Женевском автосалоне концепт-кар Engelberg Tourer, призванный дать представление о будущих серийных автомобилях

Совсем недавно компания опубликовала тизер кроссовера Engelberg Tourer. Своё название машина получила в честь города в Альпах, расположенного в широкой долине и окруженного ледниками. Технических подробностей о новинке пока нет, а на основе тизера можно судить только лишь о дизайне нового автомобиля. В первую очередь, это касается оптики. Судя по изображению, Mitsubishi Engelberg Tourer получит узкие блоки головных фар с синими светодиодными линиями на каждой стороне и шесть вспомогательных огней на крыше.

Если говорить о технике, то в сообщении компании говорится, что в новом концепте будет "еще больше внедорожников, больше EV, больше технологий, больше стиля". Можно предположить, что Engelberg Tourer является электромобилем. Ведь аббревиатура EV как раз это и означает.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi Outlander

Новые Outlander cгорят

28 декабря 2018
Mitsubishi Outlander 2012

Mitsubishi исполняет отзывной хет-трик

30 ноября 2018
Mitsubishi Delica

Представлен новый Mitsubishi Delica

22 ноября 2018
Mitsubishi Pajero Sport

Дизельный Mitsubishi Pajero Sport прописался в России

21 ноября 2018
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero получит преемника

14 ноября 2018
Mitsubishi Outlander

В новом Mitsubishi Outlander будет больше Renault-Nissan

12 ноября 2018

 Новости Mitsubishi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus NX - lexus nx 2018 nx 300h гламурный гибрид на зависть подругам Тест драйв
29 января 2019

Lexus NX
"Lexus NX 300h: гламурный гибрид на зависть подругам"
Skoda Octavia - skoda octavia combi 2017 лайки для… универсала
Автопутешествия
25 января 2019

Skoda Octavia
"Лайки для… универсала"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 теперь увереннее прокладывает курс
Тест драйв
23 января 2019

Nissan Qashqai
"Мечты сбываются: Nissan Qashqai теперь увереннее прокладывает курс"
Subaru Forester - subaru forester 2019 обходя традиции
Тест драйв
21 января 2019

Subaru Forester
"Обходя традиции"

Написано новостей:

2 2 6 6 5