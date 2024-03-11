Mitsubishi хочет вернуться в Россию?

Японская марка Mitsubishi прекратила выпуск своих автомобилей в России весной 2022 года, но окончательного ухода так и не произошло. Теперь стало известно, что некоторые наименования, связанные с этим брендом, были зарегистрированы в Роспатенте

В частности, речь идет о торговых марках ASX, Outlander, Eclipse, Eclipse Cross, Colt, Attrage, Lancer и Triton. К тому же, было зарегистрировано патентное право на фирменные системы AWS, S-AWC и DI-D.

Таким образом, компания продлила права на свои наименования, чтобы косвенно оставаться на российском рынке. Это позволит в будущем вернуться к официальным продажам и возобновлению выпуску автомобилей в России. Однако реальность может быть и менее перспективной. Такой шаг также обусловлен закреплением эксклюзивных прав на названия, чтобы другие компании в России не использовали их товарные знаки.