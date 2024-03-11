Автомобильный портал Motorpage
11 мар 2024

Mitsubishi хочет вернуться в Россию?

Mitsubishi хочет вернуться в Россию?

Японская марка Mitsubishi прекратила выпуск своих автомобилей в России весной 2022 года, но окончательного ухода так и не произошло. Теперь стало известно, что некоторые наименования, связанные с этим брендом, были зарегистрированы в Роспатенте

В частности, речь идет о торговых марках ASX, Outlander, Eclipse, Eclipse Cross, Colt, Attrage, Lancer и Triton. К тому же, было зарегистрировано патентное право на фирменные системы AWS, S-AWC и DI-D.

Таким образом, компания продлила права на свои наименования, чтобы косвенно оставаться на российском рынке. Это позволит в будущем вернуться к официальным продажам и возобновлению выпуску автомобилей в России. Однако реальность может быть и менее перспективной. Такой шаг также обусловлен закреплением эксклюзивных прав на названия, чтобы другие компании в России не использовали их товарные знаки.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi GC-PHEV Concept (2015)

Mitsubishi Pajero возродят в виде гибрида

14 февраля 2024
Mitsubishi Delica

Представлен тюнингованный Mitsubishi Delica

25 октября 2023

Mitsubishi уходит с китайского рынка

28 сентября 2023

Mitsubishi анонсировал новый внедорожник

26 сентября 2023
Mitsubishi Mirage (2020)

Mitsubishi Mirage уходит в отставку

17 августа 2023
Mitsubishi

Mitsubishi представила новый кроссовер

01 августа 2023

 Новости Mitsubishi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed VX - exeed vx (2024) катает, ругает, оберегает, развлекает Тест драйв
08 марта 2024

Exeed VX
"Катает, ругает, оберегает, развлекает"
Geely Atlas - geely atlas (2024) семь тузов в колоде
Тест драйв
04 марта 2024

Geely Atlas
"Семь тузов в колоде"
AITO M7 - aito m7 (2023) самоидентификация
Тест драйв
28 февраля 2024

AITO M7
"Самоидентификация"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 4 5