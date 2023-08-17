Mitsubishi Mirage уходит в отставку

Японская компания Mitsubishi собирается отказаться от производства одной из своих самых доступных моделей Mirage в США

Продажи седанов и хэтчбеков Mirage на американском рынке падали с каждым годом на 30 - 40%, несмотря на то, что модель для рынка США недорогая - от 16 245 долларов за хэтчбек (1 570 900 рублей) и 17 245 долларов за седан (1 667 600 рублей). На данный момент неизвестно, планирует ли компания представить преемника данной модели.

Напомним, что Mitsubishi Mirage оснащается бензиновой рядной “тройкой” объемом 1,2 л. Мощность - 78 л.с. и 100 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 5-ступенчатая “механика” или вариатор. Привод - передний.