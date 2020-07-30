Mitsubishi Motors уйдет из Европы

Компания обнародовала свой антикризисный план, он рассчитан до 2022 финансового года

Ключевым рынком для Mitsubishi стал Азиатско-Тихоокеанский регион. ASEAN продолжит быть драйвером роста продаж автомобилей Mitsubishi. Выпущенные в ASEAN машины будут активно продвигать также на рынках Океании, Южной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока — здесь продажи марки также должны расти.

Прибыльными для Mitsubishi Motors также являются Китай, Япония и Северная Америка. В КНР компания планирует укрепить позиции за счет более тесного сотрудничества с местным индустриальным партнером GAC, в Японии в обозначенный срок будет реформироваться сбытовая сеть, в США MMC собирается значительно урезать постоянные издержки на своих местных заводах. Европейский рынок японскому автопроизводителю больше неинтересен — Mitsubishi не будет выводить сюда новые продукты, а старые модели станет продавать до истечения их жизненного цикла. В итоге марка просто уйдет из Старого Света.

Однако Россию в MMC считают отдельной от Европы сущностью. В российском отделении концерна говорят, что для РФ ничего не изменится, автомобили Mitsubishi здесь продолжат продавать и производить.