Mitsubishi начинает отказываться от дизельных автомобилей

Mitsubishi Motors намерена постепенно исключить версии с дизельными моторами из гаммы «глобальных» моделей

К 2021 году Mitsubishi выпустит всего две новых легковых модели с модифицированными дизелями — вероятно, одной из них станет Outlander, второй — Pajero Sport. Моторная линейка наиболее популярных Mitsubishi будет постепенно переориентирована на электрические и гибридные силовые установки. Да, японская компания не будет вкладывать средства в разработку новых дизельных ДВС.

По расчётам Mitsubishi, в течение трёх лет доля дизельных моделей в общем объёме продаж снизится с 24 процентов до 20 процентов. Аналитики считают, что в течение десяти лет общие мировые продажи дизельных автомобилей сократятся на 40 процентов.