Автомобильный портал Motorpage
30 дек 2019

Mitsubishi начинает отказываться от дизельных автомобилей

Mitsubishi начинает отказываться от дизельных автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Mitsubishi Motors намерена постепенно исключить версии с дизельными моторами из гаммы «глобальных» моделей

К 2021 году Mitsubishi выпустит всего две новых легковых модели с модифицированными дизелями — вероятно, одной из них станет Outlander, второй — Pajero Sport. Моторная линейка наиболее популярных Mitsubishi будет постепенно переориентирована на электрические и гибридные силовые установки. Да,  японская компания не будет вкладывать средства в разработку новых дизельных ДВС.

По расчётам Mitsubishi, в течение трёх лет доля дизельных моделей в общем объёме продаж снизится с 24 процентов до 20 процентов. Аналитики считают, что в течение десяти лет общие мировые продажи дизельных автомобилей сократятся на 40 процентов.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi ASX 2020

Mitsubishi сертифицировала для России новый кроссовер

26 декабря 2019
Mitsubishi Mi-Tech Concept 2019

Уникальный кроссовер Mitsubishi раскрыли до дебюта

22 октября 2019
Mitsubishi Pajero Final Edition

Прощаемся с Pajero

18 октября 2019

Mitsubishi будет удивлять

04 октября 2019
Новый Outlander

Новый Outlander попался шпионам

30 сентября 2019

Анонсирован новый кроссовер Mitsubishi

18 сентября 2019

 Новости Mitsubishi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta - lada vesta 2019 операция на сердце Тест драйв
27 декабря 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta AT: операция на сердце"
Toyota RAV4 - toyota rav4 2019 детализация счёта
Тест драйв
23 декабря 2019

Toyota RAV4
"Детализация счёта"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2019 семейный перчик
Тест драйв
18 декабря 2019

Mitsubishi Outlander
"Семейный перчик"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 портрет на фоне
Автопутешествия
14 декабря 2019

Mitsubishi L200
"Портрет на фоне"

Написано новостей:

2 4 9 6 6