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2 окт 2018

Mitsubishi отзывает более 140 тысяч машин в России

Mitsubishi отзывает более 140 тысяч машин в России
Автор фото: MotorPage

Японский производитель начал процедуру отзыва из эксплуатации значительной партии машин марки Outlander и ASX

Обнаруженная неисправность касается всех модификаций модели Outlander, включая гибридную версию PHEV, а так же модель ASX, выпущенные с декабря 2012-го по сентябрь 2016 года

Сомнения производителя связаны с дефектом, обнаруженным в конструкции стояночного тормоза. Он может потерять эффективность в процессе эксплуатации в связи с заводским дефектом суппортов задних колёс.

Замена суппортов производится бесплатно, за счёт производителя. Дилеры самостоятельно проводят оповещение владельцев и приглашают их на свои технические участки для выполнения работ. Процедура осуществляется официально, поэтому узнать, относится ли конкретная машина к отзываемым партиям можно не только у дилеров, но и на сайте Росстандарта по VIN номеру автомобиля.

Напомним, в текущем месяце Mitsubishi уже отзывала крупную партию Outlander в России. Тогда речь шла об отслоении рамки салонного люка. Однако, уже второй за месяц отзыв может указывать как на большое число недоработок в новой машине, так и о повышенной ответственности компании к своим изделиям – обнаруженные неисправности не слишком значительные.

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