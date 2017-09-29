Компания Takata уже объявила о своем банкростве, но «дело ее живет»: автопроизводители не перестают отзывать автомобили для замены дефектных подушек безопасности ее производства. В том числе и на российском рынке. Об очередном большом отзыве объявила Mitsubishi.

В материалах российского отделения компании, направленных в Росстандарт, говорится о том, что под сервисную кампанию подпало 63 154 седанов Mitsubishi Galant и внедорожников Mitsubishi Pajero, проданных с ноября 2006 года по февраль 2016 года. Также на сервисные станции направятся 44 917 электромобилей Mitsubishi i-MiEV и внедорожников Mitsubishi Pajero, проданных с апреля 2007 года по октябрь 2013 года.

В обоих случаях причиной отзыва стало возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. Дилеры на всех отзываемых автомобилях заменят патрон подушки безопасности водителя. Все работы будут бесплатными для автовладельцев.

