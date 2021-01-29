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29 янв 2021

Mitsubishi Outlander с V6 покидает российский рынок

Mitsubishi Outlander с V6 покидает российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Самая мощная версия популярного кроссовера покидает российский рынок. Производитель уже заявил об отгрузке последних товарных партий.

Если читателям Motorpage захочется урвать Outander GT с мощным мотором и классическим автоматом, то придется поторопиться. Жизненный цикл такой модификации подошел к концу, и продлевать его никто не намерен. К слову, о моторах и коробках, пожалуй, стоит напомнить какие именно агрегаты располагаются под капотом данного автомобиля.

В эпоху повсеместного использования «малообъемников» вариаторов и роботов здесь приятно видеть настоящую классику – мотор V6 на 227 лошадиных сил с классическим 6-ступенчатым автоматом.  8 секунд разгона до сотни километров в час – весьма неплохой результат для сравнительно крупного кроссовера.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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