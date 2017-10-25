Еще несколько лет назад, до того как потерять независимость и влиться в альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, представители последней говорили о том, что если легендарный Evolution и возродится, то не в виде седана, а в образе кроссовера.

Так и получилось: на автосалоне в Токио Mitsubishi представила концепт e-Evolution, показав в каком направлении будет двигаться в плане «заряженных» автомобилей. У кроссовера фирменная передняя часть Dynamic Shield, очень узкие фары, распашные двери, причем задние, это «половинки», как у купе Mazda RX-7. Естественно на концепте нет средних стоек, что облегчает доступ в салон.

Четырехместный кроссовер (сиденья разделяет массивный тоннель) оснащен фирменной системой полного привода S-SWC. Конечно же, буква «е» в начале имени концепта не случайна: e-Evolution оснащен тремя электромоторами. Один управляет передними колесами, а два – задними, благодаря чему реализована система управления вектором тяги.

Серийное будущее? Почему бы и нет: Mitsubishi обещает целый выводок новых моделей, а благодаря работе с Renault и Nissan получила доступ к самым современным технологиям, в том числе и новой платформе для электромобилей.