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20 ноя 2020

Mitsubishi предложила новый способ борьбы с инфекцией COVID-19

Mitsubishi предложила новый способ борьбы с инфекцией COVID-19
Автор фото: фирма-производитель

Американский офис Mitsubishi совместно с дилерскими центрами предложил новый способ борьбы с инфекцией COVID-19. Отныне любой желающий, вне зависимости от марки и модели машины, может воспользоваться услугой Diamond Premium Care и обработать салон дезинфицирующим средством

Компания Mitsubishi Motors North America стала первой, кто предложил подобную услугу на общенациональном уровне. Для дезинфекции салона и климатических систем автомобилей она использует сертифицированный EPA многофункциональный спрей Diamond Premium Care, разработанный фирмой BioPledge, с антимикробным эффектом и маскировкой неприятных запахов.

Эффективность спрея — 99,9 процента. Он убивает практические все известные бактерии и вирусы, в том числе SARS-CoV-2, являющийся возбудителем инфекции COVID-19. Правда, только на твердых, непористых поверхностях. Обработка машины занимает в среднем 10 минут. Интерьер обрабатывают прямым нанесением спрея на элементы обивки, климатическую систему — через отверстия забора наружного воздуха.

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