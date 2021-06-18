Mitsubishi представила электрический Airtrek

Компания Mitsubishi показала дизайн экстерьера и интерьера нового электрического вседорожника Airtrek, разработанного для китайского рынка

Технические характеристики кроссовера не раскрываются, но официально известно, что вся начинка будет позаимствована у китайского концерна GAC. Скажем больше – даже известна модель - это GAC Aion V.

Получается кроссовер от Mitsubishi будет комплектоваться одним 184-сильным электромотором. Аккумуляторы могут быть двух типов, обеспечивая запас хода в 500 или 600 километров. Заметим, что эти показатели подсчитаны по более строгому стандартку NEDC. Впрочем, повторимся, официального заявления по поводу технических характеристик кроссовера Mitsubishi так и не представила. Дата выхода кроссовера также остается неизвестной.