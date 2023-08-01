Mitsubishi представила новый кроссовер

В преддверии официальной презентации автомобиля в Индонезии, японская компания Mitsubishi опубликовала некоторые характеристики и изображения, раскрывающие дизайн будущей новинки

Фактически дизайн предстоящей новинки вдохновлен концептуальным автомобилем XFC. Отличается только решетка радиатора, которая выполнена из множество хромированных горизонтальных элементов. Габариты кроссовера составят: 4390 х 1810 х 1600 мм. Что примерно сопоставимо с размерами модели ASX. Также известно, что дорожный просвет составит 222 мм, а размер колесных дисков - 18 дюймов.

Технические характеристики автомобиля пока не раскрываются. Предполагается, что кроссовер получит бензиновый мотор объемом 1,5 л., который будет работать с вариатором. Привод исключительно передний, но некоторые режимы движения позволят справиться с бездорожьем.