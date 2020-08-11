Mitsubishi прекратит поставки в Европу трех моделей в сентябре

Mitsubishi прекратит поставки в Европу ключевых моделей сообщил источник Automotive News Europe

В прошлом месяце стало известно, что Mitsubishi замораживает запуск новых моделей в Европе на неопределенный срок в рамках сокращения затрат. Теперь выяснилось, что это случится уже в начале осени. «Вместе с Outlander компания прекратит поставки в Европу кроссоверов ASX и Eclipse Cross в следующем месяце», — приводятся слова анонимного источника в компании. В сумме на эти модели пришлось 64 процента от общих продаж Mitsubishi (53 242 автомобиля) за первые шесть месяцев 2020 года.

Примечательно, что совсем недавно Mitsubishi раскрыла планы на новые автомобили на американском рынке. В компании пообещали, что до второго квартала 2021 года представят несколько обновленных моделей и следующее поколение Outlander.