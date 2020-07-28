Mitsubishi приостановит запуск новых моделей в Европе

Компания Mitsubishi Motors заморозит запуск новых моделей в Европе в рамках глобального антикризисного плана, призванного урезать расходы на 20 процентов в течение двух лет. Основной фокус марки сместится на Азию, а деятельность на менее прибыльных рынках будет сокращена

В Юго-Восточной Азии компания Mitsubishi сейчас занимает 6,4-процентную долю авторынка, что обеспечило операционную прибыль от прошлогодних продаж в размере 63 миллиарда иен (43 миллиарда рублей). Суммарный доход на других рынках составил 12,8 миллиарда иен в 2019 году. В Европе доля компании достигает одного процента, а в Северной Америке – только 0,9 процента.

Главная цель Mitsubishi – добиться стабильного роста с 2022 года за счет пересмотра географии, инвестиций в ключевые проекты и отказа от неприбыльной продукции. В 2021 году компания собирается снять с конвейера внедорожник Pajero и закрыть завод, где производится около 10 процентов общего объема автомобилей Mitsubishi, в том числе Outlander и Delica.