Mitsubishi Ralliart: подробности

Когда компания Mitsubishi заявила о намерениях возродить свое гоночное подразделение, поклонники марки обрадовались, а позже задались вопросом – какие, собственно, машины будут выпускаться под новым брендом?

Будто предвкушая эти вопросы, в Mitsubishi рассказали, что первенцем станет заряженный кроссовер Outlander. Причем за основу будет взята гибридная модификация. Как сообщают японские СМИ, автомобиль получит агрессивную внешность (за счет обвеса) и более мощную силовую установку.

К сожалению, ждать появления автомобиля придется как минимум год! Дело в том, что презентация обычного гибридного Outlander, которая должна была состояться в октябре, была перенесена на год вперед из-за ковидных ограничений.