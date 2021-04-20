Mitsubishi раскрыл модель Airtrek

Японский концерн показал несколько тизеров своего будущего электрокара – кроссовера Airtrek. Уже известно, что автомобиль разработают в Китае специально для местного рынка

Дабы вам было легче визуализировать новинку в плане размеров, представьте ASX и Outlander – Airtrek расположится аккурат между ними! Да и по дизайну кроссовер будет повторять своих собратьев по концерну – Dynamic Shield во всей красе. Впрочем, здесь применены и некоторые решения от концептуальных машин вроде e-Evolution, который был представлен еще четыре года назад.

Что касается технической части, то здесь, к сожалению, пока нет каких-либо точных данных. Предварительная раскладка, следующая: Airtrek будет электрокаром с приличными динамическими характеристиками, как заявляют в Mitsubishi. Что касается запаса хода, то он составит почти 600 километров.