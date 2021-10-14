Mitsubishi рассекретил гибридный Outlander

Mitsubishi Outlander четвертого поколения был представлен в феврале текущего года, гибридный же вариант нам показали только сейчас, да и то, официальная премьера состоится только в декабре текущего года.

Фактически, гибридный кроссовер не отличается от своего традиционного варианта с ДВС. Во всяком случае, это касается дизайна. Здесь также применяется дизайнерская концепция Dynamic Shield. Автомобиль получил Х-образную переднюю часть, многоуровневую головную оптику с раздельными элементами и крупный спойлер. Особыми отличиями гибридного кроссовера можно назвать лишь пару шильдиков, да двухцветную окраску кузова.

Технические характеристики автомобиля компания предпочла пока что не раскрывать. Нам лишь рассказывают о применении сразу двух электромоторов. Отметим, что в данный момент на мировом рынке продается гибридный Outlander третьего поколения, который построен на базе мотора 2.4 и электрического двигателя. Общая мощность силовой установки составляет 220 лошадиных сил. Отметим, что в качестве трансмиссии на гибридном Outlander используется традиционный автомат, тогда как на обычных кроссоверах работает вариатор.