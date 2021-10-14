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14 окт 2021

Mitsubishi рассекретил гибридный Outlander

Mitsubishi рассекретил гибридный Outlander
Автор фото: фирма-производитель

Mitsubishi Outlander четвертого поколения был представлен в феврале текущего года,  гибридный же вариант нам показали только сейчас, да и то, официальная премьера состоится только в декабре текущего года.

Фактически, гибридный кроссовер не отличается от своего традиционного варианта с ДВС. Во всяком случае, это касается дизайна. Здесь также применяется дизайнерская концепция Dynamic Shield. Автомобиль получил Х-образную переднюю часть, многоуровневую головную оптику с раздельными элементами и крупный спойлер. Особыми отличиями гибридного кроссовера можно назвать лишь  пару шильдиков, да двухцветную окраску кузова.

Технические характеристики автомобиля  компания предпочла пока что не раскрывать.  Нам лишь рассказывают о применении сразу двух электромоторов.  Отметим, что в данный момент на мировом рынке продается гибридный Outlander третьего поколения, который построен на базе мотора 2.4 и электрического двигателя. Общая мощность силовой установки составляет 220 лошадиных сил. Отметим, что в качестве трансмиссии на гибридном Outlander используется традиционный автомат, тогда как на обычных кроссоверах работает вариатор.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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