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17 фев 2022

Mitsubishi расширил комплектации Outlander и Pajero Sport

Mitsubishi расширил комплектации Outlander и Pajero Sport
Автор фото: фирма-производитель

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси, объявляет о старте производства моделей Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Mitsubishi Connect.

Новая система пришла на смену головному устройству с Яндекс Навигатором в уровнях оснащения Intense+ и Instyle. Диагональ экрана не меняется составляет те же 8 дюймов.   Отметим, что  пользователям не придется отказываться от привычных сервисов IT-гиганта, так как новая мультимедийная система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, где допускается работа отечественного навигатора.

Отметим, в феврале прошлого года на одной из конференций российский офис Mitsubishi заявил, что Outlander четвертого поколения обязательно доберется до российского рынка. Сначала Outlander будут поставлять в Россию из Японии. Впоследствии сборку кроссоверов наладят на мощностях завода в Калужской области. Точные сроки дебюта не уточняются, но по слухам это должно состояться уже летом текущего года.

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