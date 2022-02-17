Mitsubishi расширил комплектации Outlander и Pajero Sport

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси, объявляет о старте производства моделей Outlander и Pajero Sport с мультимедийной системой Mitsubishi Connect.

Новая система пришла на смену головному устройству с Яндекс Навигатором в уровнях оснащения Intense+ и Instyle. Диагональ экрана не меняется составляет те же 8 дюймов. Отметим, что пользователям не придется отказываться от привычных сервисов IT-гиганта, так как новая мультимедийная система поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, где допускается работа отечественного навигатора.

Отметим, в феврале прошлого года на одной из конференций российский офис Mitsubishi заявил, что Outlander четвертого поколения обязательно доберется до российского рынка. Сначала Outlander будут поставлять в Россию из Японии. Впоследствии сборку кроссоверов наладят на мощностях завода в Калужской области. Точные сроки дебюта не уточняются, но по слухам это должно состояться уже летом текущего года.