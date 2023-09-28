Mitsubishi уходит с китайского рынка

Компания Mitsubishi Motors приостановила свою деятельность в Китае на неопределённый срок в связи с колоссальным падением продаж. На данный момент идёт согласование о передаче всех активов японской компании концерну GAC

Единственный завод GAC Mitsubishi в китайском городе Чанша простаивает уже несколько месяцев. Там же находится и штаб-квартира компании. Персонал постепенно сокращается. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), с января по август 2023 года было продано 11 978 автомобилей марки Mitsubishi, что на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Последним крупным событием японской компании в Китае стал запуск продаж гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV нового поколения. Японцы возлагали большие надежды на хорошие продажи новинки в Поднебесной, однако этого так и не произошло.