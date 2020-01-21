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21 янв 2020

Mitsubishi везет в Россию две новинки

Mitsubishi везет в Россию две новинки
Автор фото: фирма-производитель

На традиционной конференции, посвященной планам на текущий год, компания Mitsubishi рассказала о своих намерениях, а так же анонсировала две важных новинки

Первым на наш рынок поступит рестайлинговый Mitsubishi ASX. Cтарт продаж запланирован на апрель. Технические характеристики рестайлингового ASX для России пока официально не объявлены. Однако ранее в базе данных Росстандарта уже появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Судя по документу, на российском рынке модель предложат с передним и полным приводом. Обновленный ASX оснастят 1,6-литровым мотором с отдачей 117 лошадиных сил. Двигатель будет работать совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также клиентам предложат 2,0-литровый агрегат и вариатор. Не менее важной новинкой станет обновленный Pajero Sport, который доберется до нас в декабре. Причем  президент компании, Осаму Иваба, подчеркнул, что новинка будет доступна на российском рынке с дизельным и бензиновым моторами.

Любопытно, что, по мнению руководства марки, российские продажи новых автомобилей в этом году упадут из-за новых ставок утилизационного сбора. Между тем в компании собираются продать более 35 000 автомобилей за этот год. Кроме того в Mitsubishi намерены активно продвигать свои программы по кредитованию и продаже сертифицированных поддержанных автомобилей.  Если же говорить о таких новых направлениях, как, например, сервисы подписки на автомобили, которые сейчас набирают обороты у других компаний, то здесь Mitsubishi пока остается на стороне исследований и анализа, хотя и признает перспективу самого направления.

При написании новости использовалась информация:
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