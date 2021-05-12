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12 май 2021

Mitsubishi возродит свой спортивный суббренд

Mitsubishi возродит свой спортивный суббренд
Автор фото: фирма-производитель

Японский концерн возрождает свою легендарную марку Ralliart, которая существовала с середины восьмидесятых по 2010 год

Ralliart - это значимая страница в истории Mitsubishi. В свое время именно это подразделение отвечало за все спортивное направление марки: кольцевые гонки, ралли - всем этим занимались специалисты Ralliart. Разумеется был еще и тюнинг - марка предлагала целое множество решений по модернизации гражданских машин, например, Lancer.

Собственно тюнинг и станет основой возрожденного бренда.Первой моделью, для которой выпустят фирменные аксессуары Ralliart, станет пикап L200.«Для клиентов, которые хотят ощутить нашу принадлежность к Mitsubishi, мы будем запускать изготовленные на заказ аксессуары для нашей модельной линейки, а также повторно участвовать в автоспортивных мероприятиях по всему миру», — заявил генеральный директор Mitsubishi Такао Като в интервью Forbes

При написании новости использовалась информация:
Drom

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