Mitsubishi заходит бочком

Японский концерн опубликовал фотографии кроссовера Engelberg Tourer , на которых изображен его профиль. Премьера автомобиля должна состоится на Женевском автосалоне. Предполагается, что новинка придет на смену легендарному Mitsubishi Outlander

Нынешний Outlander выпускается вот уже 7 лет, поэтому вполне логично, что Mitsubishi начала готовить преемника для текущего поколения. По предварительной информации, кроссовер будет построен на платформе CMF-C/D альянса Renault-Nissan . Получается, что новый Outlander технически породнится с Ниссаном X-Trail, но будет иметь оригинальный дизайн.

Именно дизайн и продемонстрирует концепт Engelberg Tourer. Сам по себе кроссовер будет электрическим, однако его силовая установка, по всей вероятности, не будет иметь никакого отношения к новому Outlander. На основе ее компонентов вполне могут собрать какой-либо гибрид, особенно если учесть, что подобная версия у нынешнего Outlander имеется.