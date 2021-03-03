Новый Mitsubishi Pajero Sport представлен официально

Новый дизайн, уже знакомые моторы, калужская прописка и налог на роскошь - все это про новый Mitsubishi Pajero Sport.

Вчера в Москве представили обновленный Mitsubishi Pajero Sport. Выглядит он действительно по-новому. «Лицо» в стиле L200, новая задняя оптика, новые бампера – все это значительно освежило модель. В салоне, к слову, изменений не меньше. В Mitsubishi решили отойти от утилитарности, добавив в интерьер немного лоска. Теперь салон щеголяет мягкой отделкой, виртуальной приборной панелью и новой мультимедийной системой.

В техническом плане все осталось по-прежнему. Два мотора и две трансмиссии – бензиновый трехлитровый V6 и турбо-дизель, объемом 2.4. Мощность обеих дизеля составляет 181 лошадиную силу, а бензинового мотора – 209 коней. Трансмиссии механика и 8-ступенчатый автомат. Интересно, что машины с бензиновым мотором теперь локализованы. Более печальный факт - в старших комплектациях Pajero попадает под налог на роскошь, так как стоимость машины превышает три миллиона рублей, хотя представители компании заявляют, что автомобиля еще нет в списках Минпромторга.