Опубликованы первые изображения нового 7-местного Mitsubishi

Компания Mitsubishi поделилась рядом изображений, раскрывающих некоторые детали дизайна нового 7-местного кроссовера. Презентация пока безымянной модели пройдет на Филиппинах 24 октября

Судя по изображениям, автомобиль получит оригинальную решетку радиатора с рисунком в виде шестиугольников, воздухозаборники на капоте и L-образную светодиодную оптику. Другое изображение демонстрирует задние стойки кузова, небольшой спойлер на крыше и рейлинги на крыше. Кроме этого, известно, что кроссовер получит 7-местную компоновку сидений.

Предполагается, что речь идет об удлиненной версии xForce, предназначенной для стран Юго-Восточной Азии. В этом случае автомобиль может получить 1,5-литровый мотор мощностью 105 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод, вероятнее всего, останется исключительно передним.