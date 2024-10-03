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3 окт 2024

Опубликованы первые изображения нового 7-местного Mitsubishi

Опубликованы первые изображения нового 7-местного Mitsubishi
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi поделилась рядом изображений, раскрывающих некоторые детали дизайна нового 7-местного кроссовера. Презентация пока безымянной модели пройдет на Филиппинах 24 октября

Судя по изображениям, автомобиль получит оригинальную решетку радиатора с рисунком в виде шестиугольников, воздухозаборники на капоте и L-образную светодиодную оптику. Другое изображение демонстрирует задние стойки кузова, небольшой спойлер на крыше и рейлинги на крыше. Кроме этого, известно, что кроссовер получит 7-местную компоновку сидений.

Предполагается, что речь идет об удлиненной версии xForce, предназначенной для стран Юго-Восточной Азии. В этом случае автомобиль может получить 1,5-литровый мотор мощностью 105 л.с., работающий в паре с вариатором. Привод, вероятнее всего, останется исключительно передним.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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