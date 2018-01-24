Компания Mitsubishi верит в российский рынок и то, что и в этом году он продолжит расти. В японской компании говорят, что каждый год он будет прибавлять по 10% и к 2022 году в России будет продаваться до 2,7 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Что касается более близких планов, то в этом году Mitsubishi планирует продать у нас около 40 тысяч автомобилей, что на 60% больше чем годом ранее. Для этого в компании планируют «продолжить свою агрессивную маркетинговую политику», — заявил глава российского отделения компании Наоя Накамура.

«Несмотря на то что до сих пор не решен вопрос с утилизационным сбором и мерами поддержки автопрома, мы предполагаем, что рынок будет поступательно восстанавливаться от года к году», — сообщил Накамура.

Основная ставка по-прежнему будет сделана на кроссовер Outlander, которые производят на СП «ПСМА Рус» в Калуге. Для того, чтобы увеличить продажи этой модели, Mitsubishi намерена весной представить несколько новых вариантов. Все они будут переднеприводными, а значит более доступными. Напомним, что сегодня базовая версия Inform кроссовера предлагается по цене от 1 529 000 рублей.

Кроме того, в апреле этого года на российском рынке стартуют продажи более компактного кроссовера Eclipse Cross. При этом, планов по локализации данной модели у компании нет, она как и одноклассник ASX будет поставляться к нам с японского завода компании.

