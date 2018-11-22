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22 ноя 2018

Представлен новый Mitsubishi Delica

Представлен новый Mitsubishi Delica
Автор фото: фирма-производитель

Cтрого говоря, это обновление, хотя для модели, которая не менялась почти одиннадцать лет, его вполне можно считать новым поколением

Mitsubishi Delica и производный от него Hyundai Starex - для русского человека эти автомобили  назывались одним прекрасным именем "Буханка". Очень уж любили у нас этот японский фургончик, невзирая на правый руль и прочие азиатские плюшки. Любили за то, что он был надежен, а еще обладал  полным приводом, что для некоторых регионов было явным преимуществом.

В новой реализации, автомобиль этот полный привод сохранил. Delica D5 базируется на платформе всем известного Outlander, а что касается визуального образа, то здесь соединились черты и Eclipse Cross, и L200, и Xpander. Внутри слияние продолжается, кстати оснащение автомобиля будет богатым: и мультимедийная система, и системы безопасности - в общем, полный набор.

Что касается моторов, то пока заявлен только один - модернизированный турбодизель , объемом 2,3 литра. Мощность двигателя составляет 145 л.с.,  применяется система очистки выхлопных газов SCR с впрыском мочевины AdBlue, за счет чего снижен уровень выбросов. Двигатель сочетается с новым восьмиступенчатым «автоматом».

Старт продаж обозначен январем следующего года, хотя заказы уже принимаются. Стоимость начинается от от 3 850 000 йен, что эквивалентно примерно 2 246 000 рублей. Кстати, еще в 2015 году руководство компании делилось планами по продажам модели и на нашем рынке. Может быть  он доедет до нас в этом поколении... .

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При написании новости использовалась информация:
Колеса , Авто@mail.ru

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