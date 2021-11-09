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9 ноя 2021

Представлен обновленный Mitsubishi Xpander

Представлен обновленный Mitsubishi Xpander
Автор фото: фирма-производитель

В свое время наши коллеги спрашивали главу российского представительства Mitsubishi, привезут ли к нам Xpander? Президент отзывался положительно, заявляя, что ему этого очень бы хотелось. С того разговора прошло уже несколько лет, и чуда не случилось. Что ж, давайте посмотрим на автомобиль, которым мы пока не сможем обзавестись

Итак, Mitsubishi Xpander – это гибрид семиместного минивэна с кроссовером.  С рестайлингом автомобилю нарастили дорожный просвет на двадцать миллиметров, в результате мы получаем солидную величину в 225 миллиметров.  Дизайн же автомобиля изменился не сильно – новая передняя оптика, да бампера. Зато салон переработали значительно – новая передняя панель и центральная консоль.

Силовая установка не изменилась. Автомобиль по-прежнему оснащается полуторалитровым 105-сильным мотором, однако изменилась коробка передач. Ранее мотор работал в паре с 4-ступенчатым автоматом, теперь же его место занял вариатор.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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