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25 окт 2023

Представлен тюнингованный Mitsubishi Delica

Представлен тюнингованный Mitsubishi Delica
Автор фото: фирма-производитель

Японское тюнинг-ателье Kuhl представило модернизированный компактный минивэн Mitsubishi Delica под названием Vrarva Orcus. Автомобиль получил более агрессивный облик и улучшенные внедорожные характеристики

В частности, разработчики изменили 16 кузовных элементов, включая бампера, решетку радиатора, колесные арки и борта. Улучшена подвеска и увеличен дорожный просвет до 250 мм. Более того, автомобиль получил новый дизайн 17-дюймовых колесных дисков. Стоимость доработок оценивается в 5 990 000 йен (примерно 3 740 000 рублей).

Напомним, что актуальное поколение Mitsubishi Delica оснащается бензиновой “четверкой” объемом 1,6 л. Мощность - 109 л.с. Крутящий момент - 152 Нм. Автомобиль комплектуется 5-ступенчатой “механикой” или 4-ступенчатым “автоматом”. Привод - передний.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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