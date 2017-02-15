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15 фев 2017

Российские продажи Mitsubishi в январе сократились почти на 19 процентов

Российские продажи Mitsubishi в январе сократились почти на 19 процентов
Автор фото: фликр.ком

Японская компания Mitsubishi начала текущий год на российском авторынке с падения объемов продаж, сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете.

Как указывается в отчете аналитиков АЕБ, по итогам прошлого месяца объем реализации автомобилей японской компании на территории РФ был зафиксирован на уровне 1 076 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель сократился на 18,7%. Такой результат позволил автопроизводителю занять 17-ое место в январском рейтинге первичного авторынка в России. За отчетный период доля Mitsubishi на российском рынке уменьшилась на 0,2 процентных пункта и составила 1,4%.

Наиболее популярным автомобиле в модельном ряду компании у российских потребителей, по традиции, стал кроссовер Outlander. За месяц официальные дилеры Mitsubishi передали в руки своих клиентов 943 таких автомобиля, тем самым улучшив свой январский результат 2016 года более чем на четверть (+26,4%). При этом, кроссовер стал 25-ым по популярности автомобилем в России.

Стоит отметить, что в текущем году руководство Mitsubishi планирует увеличить объем реализации своих автомобилей в России по сравнению с 2016 годом. «Если говорить о планах продаж «ММС Рус» на следующий год, то скажу точно, что мы должны продать больше, чем в 2016-м. Также в наших задачах на будущий год стоит плановое обновление модельного ряда и добавление в него новых комплектаций», - заявил исполнительный директор российского представительства Mitsubishi Наоя Накамура.

Напомним, что по итогам прошлого года японский автопроизводитель продал на территории РФ 16 769 автомобилей, падение к концу 2015 года составило 53,3%.

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При написании новости использовалась информация:
АЕБ, АвтоБизнесРевю, Автостат

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