Самолет Mitsubishi не получился

Mitsubishi –это не просто производитель автомобилей. Это настоящий технологический конгломерат, который занимается выпуском и машин, и бытовой техники, и промышленного оборудования. Удивительно, но мы могли бы увидеть данную компанию и в мире авиации. К сожалению, этим планам сбыться не суждено

Да, еще в 2007 году Mitsubishi Heavy Industries (MHI) заявила о создании авиалайнера среднемагистрального класса - SpaceJet M90/MRJ90 . Через несколько лет были представлены и прототипы, тогда же компания заявила о кластере заказов на 400 машин. Планы были амбициозные, но в 2020 году проект был приостановлен, а теперь руководство концерна и вовсе приняло решение его закрыть – подразделение, которое занималось разработкой будет расформировано, а все заказы аннулированы.

Представители компании говорят, что перестали видеть в SpaceJet экономическую целесообразность. Кроме того, в концерне понимают, что доведение проекта до серийного производства потребует новых огромных вложений, ресурсов для которых у MHI нет. SpaceJet M90/MRJ90 должен был стать первым за более чем 50 лет пассажирским самолетом японской разработки. К сожалению, теперь от амбициозного проекта остались лишь убытки, которые оцениваются в 7 миллиардов долларов.