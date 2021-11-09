Сотрудничество Mitsubishi и AMG – такое вообще возможно?

Компания AMG прочно ассоциируется с маркой Mercedes-Benz и немецкими автомобилями. Это и неудивительно, если учитывать, что AMG входит в структуру Daimler. Впрочем, так было не всегда

Да, в начале славных дел компания AMG cуществовала вполне себе самостоятельно и такой она была до 1990 года (основана в 1967), занимаясь не только тюнингом «Мерседесов», но и автомобилями других марок. Например, через руки немецких инженеров прошли и автомобили Mitsubishi. Да, в конце 80-х фирма AMG искала себе партнера и пыталась заняться тюнингом Галантов. С октября 1989 по март 1992 с конвейера сошло 1395 Galant AMG.

Надо сказать, что доработки здесь были очень серьезными. Так, например, на штатном двухлитровом двигателе были заменены поршни и распредвалы, пере¬прошит блок управления. Также машину оборудовали модифицированными системами впуска и выпуска. Подвеска автомобиля, также подверглась доработке. Были установлены другие, более жесткие амортизаторы. Тормоза были также усилены. Отметим, что Galant получился достаточно быстрым – 180 лошадиных сил и 8 секунд до сотни. Для конца восьмидесятых это был очень неплохой результат.