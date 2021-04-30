Стартовали продажи нового Mitsubishi Eclipse Cross

Кроссовер получил обновленную внешность, новые двигатели и японскую прописку. Да, все машины приходят к нам из Страны Восходящего солнца.

Начнем с внешности. По большому счету, все новшества заключаются в новых бамперах, радиаторной решетке и фарах. Правда, надо отдать должное – все это значительно освежило облик кроссовера. Подтянули и интерьер- в автомобиль установили новые передние кресла, мультимедийную систему и панорамную крышу, которая станет украшением старших комплектаций.

Переходим к силовым установкам. Знакомый нам полуторалитровый турбо-мотор остался в строю. Однако его дополнит новый двухлитровый бензиновый двигатель на 150 лошадиных сил. Ровно тот же мотор устанавливается и на модели ASX, и на Outlander. Трансмиссия- вариатор. Привод может быть как передним, так и полным.