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30 ноя 2021

В Mitsubishi представлены модели Ralliart

В Mitsubishi представлены модели Ralliart
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi показала в Таиланде первые модели, с которыми в обиход вернётся культовый бренд Ralliart. Спешим огорчить тех, кто рассчитывал на то, что марка займется разработкой спорткаров – этого не произошло

Да, вместо какого-нибудь возрожденного Lancer Evolution нам показали лишь специальные версии внедорожника Pajero Sport и пикапа Triton, который знаком нам под именем L200. К сожалению, автомобили почти не отличаются от своих исходных модификаций.  То есть у нас здесь используются те же моторы, что  и на обычном внедорожнике и пикапе. Речь идет о 181-сильном дизеле 2,4 литра в паре с восьми¬ступенчатым «автоматом» (для Pajero Sport) и 2.5-литровом дизеле на 125 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой механикой (для пикапа Triton).

Но ведь чем-то автомобили должны выделяться? Несомненно, но в нашем случае набор наклеек, красных вставок в бампер и колесных дисков черного цвета не тянет на какое-нибудь значимое отличие.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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