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14 май 2021

В Mitsubishi произвели заключительную партию внедорожника Pajero

В Mitsubishi произвели заключительную партию внедорожника Pajero
Автор фото: фирма-производитель

40 лет истории легендарного внедорожника позади.  Прощальным приветом станет серия из восьмисот машин, которые предназначены для рынка Австралии.

Намечается вопрос? А почему именно Австралия.  Все просто – местный рынок остался чуть ли не единственным, где продаются новые Pajero. Например, из Европы автомобиль исчез еще в 2018 году, а из России – на год позже.

Впрочем, это лирика, поговорим о самой машине. Отличается чем-либо версия Final Edition от обычного внедорожника? По большому счету нет – пара дефлекторов на капоте, эмблемы и новая обивка кресел – вот и все изменения. Пожалуй, самое значимое отличие – наличие панорамной крыши. Двигатель  и трансмиссия стандартные – турбо-дизельный мотор 3.2 на 195 лошадиных сил и 5-ступенчатый автомобиль.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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