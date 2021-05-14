В Mitsubishi произвели заключительную партию внедорожника Pajero

40 лет истории легендарного внедорожника позади. Прощальным приветом станет серия из восьмисот машин, которые предназначены для рынка Австралии.

Намечается вопрос? А почему именно Австралия. Все просто – местный рынок остался чуть ли не единственным, где продаются новые Pajero. Например, из Европы автомобиль исчез еще в 2018 году, а из России – на год позже.

Впрочем, это лирика, поговорим о самой машине. Отличается чем-либо версия Final Edition от обычного внедорожника? По большому счету нет – пара дефлекторов на капоте, эмблемы и новая обивка кресел – вот и все изменения. Пожалуй, самое значимое отличие – наличие панорамной крыши. Двигатель и трансмиссия стандартные – турбо-дизельный мотор 3.2 на 195 лошадиных сил и 5-ступенчатый автомобиль.