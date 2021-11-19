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19 ноя 2021

В Mitsubishi возродили модель Airtrek

В Mitsubishi возродили модель Airtrek
Автор фото: фирма-производитель

В свое время под таким названием в Китае продавался кроссовер Outlander первого поколения. Новая модель также предназначается для рынка Китая, но с Outlander она уже не имеет ничего общего за исключением того, что это кроссовер.

Итак, новый Airtrek построен совместными усилиями с китайским концерном GAC. Производство будет также налажено на совместном предприятии GAC Mitsubishi в китайском Шэнчьжене. Давайте поговорим же о самой машине. Итак, внешность автомобиля выполнена в соответствии с концепцией Dynamic Shield с Г-образной светодиодной оптикой и хромированными Х-образными элементами спереди. Что касается интерьера, то по современной моде его выполнили в стилистике минимализма – минимум кнопок и максимум сенсоров.  Причем управление большей части функций производится через мультимедийный комплекс (как на Tesla).

Что касается технических компонентов, то в основе кроссовера лежит платформа GEP (GAC Electric Platform). Фактически, новинка идентична GAC Aion V. Силовая установка здесь – электрическая на 184 лошадиные силы.  Запас хода – 520 километров.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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