Mitsubishi начинает рассекречивать обновленный Outlander

В сети появились первые изображения рестайлингового Mitsubishi Outlander. Автомобиль обзаведется незначительными изменениями в дизайне, но компания обещает весьма увеличить запас хода

Презентация новинки состоится уже скоро, возможно до конца месяца. Судя по изображениям, отделка салона теперь будет включать полуанилиновую кожу, а на передней панели появится мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма. Также кроссоверу обещаны аудиодинамики от Yamaha и новые колеса с дисками диаметром 20 дюймов.

Силовая установка останется прежней. Это 2,4-литровый бензиновый мотор (133 л.с.), работающий в паре с двумя электродвигателями (116 л.с. спереди и 136 л.с. сзади). Главное изменение коснется батареи, но точных цифр пока не сообщается. Напомним, что актуальный Outlander может передвигаться на электротяге до 85 км.