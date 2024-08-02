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2 авг 2024

Mitsubishi начинает рассекречивать обновленный Outlander

Mitsubishi начинает рассекречивать обновленный Outlander
Автор фото: фирма-производитель

В сети появились первые изображения рестайлингового Mitsubishi Outlander. Автомобиль обзаведется незначительными изменениями в дизайне, но компания обещает весьма увеличить запас хода

Презентация новинки состоится уже скоро, возможно до конца месяца. Судя по изображениям, отделка салона теперь будет включать полуанилиновую кожу, а на передней панели появится мультимедийная система с экраном на 12,3 дюйма. Также кроссоверу обещаны аудиодинамики от Yamaha и новые колеса с дисками диаметром 20 дюймов.

Силовая установка останется прежней. Это 2,4-литровый бензиновый мотор (133 л.с.), работающий в паре с двумя электродвигателями (116 л.с. спереди и 136 л.с. сзади). Главное изменение коснется батареи, но точных цифр пока не сообщается. Напомним, что актуальный Outlander может передвигаться на электротяге до 85 км.

При написании новости использовалась информация:
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