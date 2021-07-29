В Mitsubishi анонсировали появление нового Outlander PHEV

Mitsubishi Motors выпустит подключаемый гибрид Outlander PHEV нового поколения. Автомобиль появится в Японии ближе к концу текущего года, а в США — во второй половине 2022-го

К сожалению, вся машина – один большой секрет. Внешность, конечно же, давным-давно не является тайной, благо Outlander нового поколения нам представили еще в феврале текущего года. Правда, техническая составляющая – неизвестна. Крупицы официальной информации позволяют нам сделать лишь вывод о том, что у новинки будет больший запас электрического хода за счет увеличенной батареи. Напомним, что текущий PHEV способен проехать на электротяге около 55 километров.

Информация об остальной «начинке» нам неизвестна. На нынешний гибридный кроссовер устанавливается бензиновый мотор 2.4 на 130 лошадиных сил и 90-сильный электрический двигатель. В Mitsubishi, правда, заявили, что новинка будет мощнее.